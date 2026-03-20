Casi 500 indicaciones: la intensa disputa legislativa por el controvertido proyecto de conmutación de penas / Pablo Ovalle Isasmendi

A inicios de semana venció el plazo para presentar indicaciones al polémico proyecto de cumplimiento alternativo de penas, y que podría otorgar beneficios a personas condenadas por delitos de lesa humanidad y otros ilícitos con pena de crimen, como homicidio, parricidio o violación.

Y las indicaciones ingresadas anticipan un debate particularmente extenso: 493 propuestas de modificación fueron ingresadas para intervenir los apenas cuatro artículos que contiene la iniciativa.

Aunque el grueso de las indicaciones proviene de senadores de la oposición (casi dos tercios), el proyecto no muestra una sola línea política. Algunos buscan ampliar el enfoque humanitario, otros endurecen los requisitos o directamente intentan cerrar el acceso al beneficio. Otros incluso buscan cambiar el nombre del proyecto.

Los distintos tipos de indicaciones

Dentro del conjunto de indicaciones aparecen algunas que incorporan requisitos poco habituales en este tipo de proyectos. Entre ellas, propuestas que condicionan el acceso al beneficio a que el condenado pida perdón a las víctimas, renuncie a justificar los delitos cometidos o colabore activamente con la entrega de información en causas relacionadas.

Otro grupo de indicaciones apunta a endurecer significativamente el alcance del proyecto. Algunas establecen exclusiones expresas para determinados delitos, como los de lesa humanidad, mientras que otras fijan criterios más estrictos para acceder al beneficio. Por ejemplo, en la definición de enfermedad terminal o en los requisitos de cumplimiento previo de la condena. Estas propuestas reducen el universo potencial de beneficiarios y elevan las exigencias para su aplicación.

Ampliar

También se presentaron indicaciones que proponen sustituir completamente el contenido del proyecto. Estas no se limitan a modificar artículos específicos, sino que plantean textos alternativos que reorganizan tanto los principios como las condiciones y procedimientos para acceder al cumplimiento alternativo de la pena.

En sentido contrario, hay indicaciones que amplían los criterios originalmente contemplados. Algunas incorporan nuevas causales o flexibilizan condiciones asociadas a edad, enfermedad o situación personal del condenado. Estas propuestas aumentan el número de casos en que podría evaluarse la aplicación del beneficio.

Tramitación aún sin fecha de inicio

El proyecto se encuentra aún en su primer trámite legislativo y deberá comenzar su discusión en particular. Sin embargo, las comisiones del Senado aún no se conforman, proceso que debería concretarse durante la última semana de marzo.

A eso se suma que la semana siguiente corresponde a semana distrital, por lo que no habrá labores legislativas. Así, la discusión del proyecto comenzaría recién en la segunda semana de abril, después de Semana Santa.