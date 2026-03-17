Partido Republlicano se impone en todas las comisiones de la Cámara de Diputados

El inicio del nuevo período legislativo dejó una señal política clara en la Cámara: el Partido Republicano aparece con mayoría en casi todas las instancias parlamentarias contempladas en la propuesta referencial para 2026-2030.

La configuración muestra a la colectividad ocupando los primeros lugares en prácticamente todas las comisiones, lo que fortalece su capacidad de conducción en el trabajo legislativo.

La hegemonía republicana se observa en áreas especialmente sensibles para la discusión política y económica, como Gobierno, Constitución, Hacienda, Educación, Seguridad Ciudadana, Salud, Trabajo, Economía, Defensa, Minería y Vivienda.

Republicanos aseguran una posición de fuerza en casi toda la estructura de comisiones

La tabla general también muestra que esa superioridad se extiende a comisiones como Familia, Zonas Extremas, Desarrollo Social, Ciencias, Cultura, Recursos Hídricos, Mujeres, Derechos Humanos, Pesca, Medio Ambiente, Obras Públicas, Personas Mayores y Emergencia. En total, la propuesta considera 29 comisiones con predominio republicano en la mayoría de los espacios revisados.

La nómina detallada de integrantes refuerza esa lectura. En distintas comisiones aparecen nombres del Partido Republicano liderando la conformación, entre ellos Felipe Ross, Valentina Becerra, Catalina Del Real, Luis Sánchez, Valentina Becerra, Javiera Rodríguez, Benjamín Lorca, Carlo Arqueros, Diego Vergara e Ignacio Urcullú, dependiendo del área.

Esa distribución anticipa una influencia directa en la priorización de proyectos, el ritmo de tramitación y la instalación de temas durante este nuevo ciclo legislativo.

Esta correlación interna no solo ordena el mapa de poder en la Cámara, sino que también podría tensionar el equilibrio con el resto de las bancadas en debates clave para los próximos años.

No obstante, esto no significa que la presidencia de las comisiones recaigan en un diputado republicano, ya que eso lo zanjan los propios parlamentarios que componen la instancia legislativa.