RN lanza ofensiva “Dónde están las lucas” para fiscalizar finanzas tras gobierno de Gabriel Boric

La bancada de diputados de Renovación Nacional (RN) presentó la agenda de fiscalización “Dónde están las lucas”, una ofensiva con la que busca esclarecer el estado de las finanzas públicas tras el término del gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Desde el bloque advirtieron un escenario de alta gravedad , calificando la situación como una “catástrofe fiscal”, y apuntaron a un déficit estructural superior a lo proyectado, junto con errores en la estimación de ingresos durante la administración anterior.

Entre las primeras medidas, RN impulsará una sesión especial en la Cámara de Diputados para que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, exponga junto al Consejo Fiscal Autónomo sobre el estado de las cuentas públicas. Luego, la bancada evaluará la creación de una comisión investigadora para citar a exautoridades.

La ofensiva incluye además el envío de oficios a todos los ministerios, solicitando información detallada sobre ejecución presupuestaria, obligaciones pendientes y eventuales riesgos de incumplimiento. El foco estará puesto en beneficios sociales, subsidios y transferencias directas.

Según RN, el déficit estructural de 2025 habría alcanzado cerca de un 3,5% del PIB, muy por sobre las metas comprometidas. En ese contexto, citaron advertencias del Consejo Fiscal Autónomo sobre “errores reiterados y significativos” en la proyección de ingresos, además de medidas correctivas consideradas insuficientes.

El plan también contempla requerimientos en comisiones permanentes del Congreso y el análisis de la auditoría fiscal impulsada por el gobierno del Presidente José Antonio Kast. Asimismo, desde la bancada no descartaron presentar acciones judiciales en caso de detectar irregularidades graves.

El jefe de bancada, Diego Schalper, señaló que el objetivo es transparentar la magnitud del problema y sostuvo que “los chilenos merecen saber dónde están las lucas” . En la misma línea, el subjefe de bancada, Eduardo Durán, afirmó que la ciudadanía tiene derecho a conocer en qué se gastaron los recursos públicos.

Por su parte, el diputado Andrés Celis fue más categórico al asegurar que “no hay plata”, apuntando directamente a la herencia fiscal del gobierno anterior.