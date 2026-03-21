Presidente Kast encabeza el 96° aniversario de la FACh y destaca su rol en la defensa: “Tenemos que sentirnos tranquilos”

Esta mañana, el Presidente José Antonio Kast encabezó la ceremonia de conmemoración del 96° aniversario de la Fuerza Aérea , realizada en la Base Aérea El Bosque.

La actividad contó con la presencia de autoridades civiles y militares, además de un desfile aéreo y terrestre, en el que participaron más de 1.400 efectivos y cerca de 60 aeronaves.

En la instancia, el jefe de Estado destacó la capacidad operativa y el proceso de modernización de la FACh, señalando que “tenemos que sentirnos tranquilos de tener una gran Fuerza Aérea que defiende la soberanía”, según consignó La Tercera.

FACh y frontera

En medio de sus declaraciones, TVN consultó a José Antonio Kast sobre la eventual participación de la FACh en el Plan Escudo Fronterizo, una iniciativa del gobierno que contempla diversas medidas restrictivas en materia de seguridad para resguardar las fronteras del país.

Al respecto, el Mandatario se limitó a responder que la FACh “siempre colabora con la vigilancia del tema fronterizo”, destacando su rol en transporte, tecnología y monitoreo estratégico.