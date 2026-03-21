La Universidad de Chile volvió a dejar a sus hinchas con un amargo sabor de boca en el debut por la Copa de la Liga, donde igualó 2-2 ante Deportes La Serena.

El cuadro azul volvió a mostrar un juego dudoso en el último partido del interinato de Jhon Valladares, lo que provocó críticas de los hinchas y también de un referente del club.

Fue el caso de Francisco Las Heras, histórico miembro del “Ballet Azul” y multicampeón con la U, quien ocupó su cuenta de X para dar su opinión sobre el bajo nivel de los universitarios, centrando muchos de sus cuestionamientos en un futbolista en particular.

“Como lo están haciendo la mayoría de los equipos cuando enfrentan a la U, La Serena presiona bien arriba y recupera rápido la pelota. Como siempre, a la U le cuesta mucho salir jugando de buena manera”, escribió el exvolante en redes sociales.

Más tarde, en el desarrollo del juego, apuntó directamente contra la actuación de Javier Altamirano. “10 minutos se vio a Altamirano, hace un buen rato desapareció de la cancha”, comentó el exseleccionado chileno, para luego agregar: “Un mediocampo que no gravita. Altamirano aparece cada 10 o 15 minutos. Romero y Poblete, en lo que les compete, intentar recuperar el balón, no les pidamos que sean los creativos del equipo”.

Finalmente, remató con una dura crítica: “Es un paquete de virutilla Altamirano, así de enredado. Es el hombre que se espera que ponga el fútbol, pero primero tiene que tener más claridad”, afirmó Las Heras.

10 minutos se vio a Altamirano, hace un buen rato desapareció de la cancha ! — Pancho Las Heras (@PanchoLasHeras) March 20, 2026