Uno de los tantos jugadores cedidos que tiene Colo Colo esta temporada es Manley Clerveaux, habilidoso extremo de 19 años que se encuentra defendiendo la camiseta de Deportes Puerto Montt en la Primera B.

El delantero haitiano, si bien no ha sido titular en los partidos, ha ingresado regularmente desde el banco y, en los pocos minutos que ha disputado, ha marcado diferencias en el puntero de la Liga de Ascenso, anotando tres goles en las primeras cinco fechas.

Este viernes, en el arranque de la quinta fecha de la Primera B, el canterano albo volvió a sumar minutos en la derrota ante Unión Española y, una vez terminado el encuentro, respondió a la pregunta de ADN Deportes sobre si se ve con condiciones de regresar al “Cacique” la siguiente temporada.

“La verdad, no me ha tocado sumar mucho, pero estoy tratando de acomodarme. Estoy feliz de estar acá y seguir sumando”, comenzó diciendo el delantero sobre su arranque de temporada.

Acerca de las diferencias de jugar en el ascenso respecto a sus otras experiencias, señaló: “Es muy peleado todo. Es muy diferente, acá no tienes muchos espacios para encarar, lo cual es mi habilidad. Acá te marcan de dos o tres cuando tienes el balón. La intensidad es muy distinta a Primera o a las inferiores cuando estuve en Colo Colo”.

Al ser consultado sobre la opción de regresar al Estadio Monumental tras el préstamo, Clerveaux cerró: “La verdad es que la gente de Colo Colo me quiere. Simplemente estoy aquí para hacer lo mejor y después volver, y que me tomen en cuenta. Si sigo así como lo estoy haciendo y sumando más minutos, yo creo que se dará, en Colo Colo o en el que sea, pero la idea es llegar al más grande de Chile, que es el albo”.