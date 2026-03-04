;

VIDEO. Se formó en Colo Colo, ascendió con Deportes Concepción y ya suma dos goles en México: la historia de Josué Ovalle

El extremo que pertenece a Deportes Limache anotó nuevamente por Mazatlán.

Carlos Madariaga

Se formó en Colo Colo, ascendió con Deportes Concepción y ya suma dos goles en México: la historia de Josué Ovalle

Se formó en Colo Colo, ascendió con Deportes Concepción y ya suma dos goles en México: la historia de Josué Ovalle / Jam Media

La legión chilena en México ha ido bajando paulatinamente en los últimos años, pero igualmente algunos se siguen destacando.

La gran novedad en el arranque de la temporada en el fútbol azteca es un nombre para muchos desconocido.

Se trata de Josué Ovalle, extremo formado en Colo Colo y que fue parte del plantel de Deportes Concepción que logró el ascenso en 2025.

Tras volver al club dueño de su pase, Deportes Limache, tuvo su primera oportunidad en el extranjero al salir a préstamo rumbo al Mazatlán.

El jugador de 25 años ya suma cuatro partidos por el elenco azteca y ayer martes anotó su segundo gol.

El nacional conectó un centro con un impecable golpe de cabeza para el descuento del Mazatlán, que terminó cayendo 4-1 ante el Atlético San Luis en duelo por la novena fecha del Torneo de Clausura, ubicándose en el puesto 16 de la tabla entre 18 competidores.

