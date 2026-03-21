Programación fútbol chileno: ¿Qué partidos se juegan hoy, 21 de marzo, y quién transmite?

Hoy, sábado 21 de marzo, el fútbol chileno comienza el fin de semana con una agenda que contempla siete partidos.

Tres de estos encuentros son parte de la la primera fecha de la Copa de la Liga, otros dos por la quinta jornada de la Primera B y dos más que arrancarán la temporada 2026 de la Segunda División.

Copa de la Liga

La programación del fútbol chileno hoy 21 de marzo comenzará al mediodía, cuando Huachipato se mida ante Deportes Concepción en Talcahuano. Nicolás Gamboa será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Luego, a contar de las 18:00 horas, Colo Colo recibirá a Coquimbo Unido en el estadio Monumental, duelo que tendrá como árbitro a Mario Salvo y que será transmisión de ADN Deportes y por TV en TNT Sports Premium.

El cierre de actividad se dará a contar de las 20:30 horas, en el Estadio El Cobre, donde Cobresal enfrentará a Ñublense. Cristián Galaz impartirá justicia en el encuentro, que será transmisión de TNT Sports Premium.

Primera B

La acción del ascenso arrancará a las 18:00 horas, en el Bicentenario Iván Azócar de Talca, donde Rangers jugará ante Deportes Recoleta, con arbitraje de Francisco Soriano y transmisión de TNT Sports.

El otro choque del día se disputará desde las 20:30 horas, cuando Deportes Santa Cruz se enfrente a Curicó Unido en el Joaquín Muñoz García. Rodrigo Rivera será el juez del compromiso, que será transmisión de TNT Sports.

Segunda División

La tercera categoría en importancia del fútbol chileno se estrenará con dos partidos en simultáneo desde las 18:00 horas, ambos sin transmisión de TV.

Uno será en el Municipal de Salamanca, donde Brujas de Salamanca se medirá ante Provincial Ovalle, con arbitraje de Bastián Pavez.

El otro se desarrollará en el estadio Atlético Municipal de Concón, donde Concón National jugará contra Trasandino. Victor Manzor será el juez del compromiso.