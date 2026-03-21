“Tu huella permanecerá por siempre”: la pérdida familiar que enluta a Marcela Vacarezza

Este viernes, Marcela Vacarezza compartió un emotivo mensaje para dar a conocer el fallecimiento de su hermano mayor, Ricardo Vacarezza Etcheverry.

Por medio de sus redes sociales, la comunicadora publicó: “Querido Ricardito. No sé por qué siempre te dije así aunque eras mi hermano mayor. Quizás porque siempre me dijiste “Marcelita” por ser tu hermana menor. Aunque la distancia nos separaba y no nos veíamos tanto como hubiéramos querido, siempre estuviste presente de una forma profunda y silenciosa“.

“Aunque tu partida fue rápida e inesperada, tu huella permanecerá por siempre. Dejaste 5 hijos maravillosos y nietos. El único que mantuvo el apellido Vacarezza para el futuro, cosa que a nuestro padre le preocupaba mucho”, continuó Vacarezza.

Tras ello, la expresentadora de televisión señaló que “te fuiste con mucha vida aún por delante, y eso duele. Pero también elijo recordarlo desde desde lo que sí tuvimos, desde ese lazo que nada ni nadie puede borrar”.

“Descansa en paz querido hermano. Siempre estarás conmigo…ahhhh!! Y si tu “sobrino futbolista” como le decías a Benji llega a hacer un gol como profesional algún día le diré que te lo dedique a ti", concluyó.

El escrito publicado en Instagram, lo acompañan varias fotografías de Marcela Vacarezza junto a su hermano y otros familiares.

Diversos rostros de televisión comentaron la publicación para dedicarle unas palabras de aliento a la comunicadora. A continuación, la emotiva publicación: