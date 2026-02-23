;

“¿La última vez?”: Kramer enfrenta dura ola de críticas en X tras su show en Viña 2026

La rutina del humorista en la Quinta Vergara dividió al público y encendió el hashtag #Viña2026.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

La presentación de Stefan Kramer en la Quinta Vergara durante el Festival de Viña del Mar 2026 no solo generó risas en el público presente, sino que también provocó una fuerte ola de comentarios en X, donde el hashtag #Viña2026 se llenó de opiniones divididas y críticas directas al humorista.

Mientras algunos usuarios defendieron momentos específicos del show, la mayoría de los comentarios en la plataforma digital apuntaban a la falta de risas con la rutina del imitador.

ADN

Agencia Uno

“Creo que estamos viendo la última vez de kramer en viña”, exousieron algunos, reflejando el malestar de parte de la audiencia digital.

Revisa también

ADN

No todos, sin embargo, se sumaron a las críticas. “Uff tuvo una suerte con el público. Otra noche y lo más probable es que pifiaran”, indicaron otros usuarios.

Contenido patrocinado

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Bierfest Santiago 2026 confirma a gran artista chileno como una de las figuras principales en su line up

Temporadas 5 y 6 de los &#039;Bridgerton&#039; comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

Temporadas 5 y 6 de los 'Bridgerton' comienzan a tomar forma: Estas serían sus protagonistas

¡Nuevo tráiler de &#039;El Diablo viste a la moda 2&#039;! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¡Nuevo tráiler de 'El Diablo viste a la moda 2'! Revisa el adelanto de uno de los estrenos más esperados del año

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

¿Es seguro entrenar con cáncer? Oncólogo revela el impacto real del ejercicio durante el tratamiento

Revelan el primer tráiler de &#039;Michael&#039;: ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Revelan el primer tráiler de 'Michael': ¿Cuándo se estrena el esperado biopic de Michael Jackson?

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

Familia es sorprendida por Marcelo Salas en medio de la restructuración por incendios de Lirquén: Emocionó con gran donación

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

The Cure rompe su propio récord y gana sus primeros Grammy tras cinco décadas de historia

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

¿Cómo elegir el mejor bikini? Carola Valenzuela te guía, según tu tipo de cuerpo

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

Under eye blush: la tendencia de maquillaje que está conquistando las redes sociales

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: &#039;siempre te vi bien&#039;

El drástico cambio físico de reconocido cantante chileno que causó revuelo en redes sociales: 'siempre te vi bien'

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad