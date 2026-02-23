“¿La última vez?”: Kramer enfrenta dura ola de críticas en X tras su show en Viña 2026
La rutina del humorista en la Quinta Vergara dividió al público y encendió el hashtag #Viña2026.
La presentación de Stefan Kramer en la Quinta Vergara durante el Festival de Viña del Mar 2026 no solo generó risas en el público presente, sino que también provocó una fuerte ola de comentarios en X, donde el hashtag #Viña2026 se llenó de opiniones divididas y críticas directas al humorista.
Mientras algunos usuarios defendieron momentos específicos del show, la mayoría de los comentarios en la plataforma digital apuntaban a la falta de risas con la rutina del imitador.
“Creo que estamos viendo la última vez de kramer en viña”, exousieron algunos, reflejando el malestar de parte de la audiencia digital.
Revisa también
No todos, sin embargo, se sumaron a las críticas. “Uff tuvo una suerte con el público. Otra noche y lo más probable es que pifiaran”, indicaron otros usuarios.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.