Gala Caldirola le responde a Disley Ramos tras dichos a Luis Jiménez: “Al final es una pena...”

La semana pasada el mundo de la farándula nacional quedó en ‘shock’ cuando Luis Jiménez confirmó su romance con la modelo española Gala Caldirola.

“Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas. Por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad", manifestó en sus redes sociales el exfutbolista.

Desde entonces, el incipiente romance entre el exjugador y la europea no han dejado indiferente a nadie. De hecho, hace un par de días, Disley Ramos, expareja de Jiménez, se refirió a la relación.

En medio del programa Fiebre de Baile, Ramos dijo: “Yo creo que a cualquier persona le pasa algo cuando ve a su expareja con alguien, pero no son cosas malas, tampoco”.

Tras ello, fue consultada sobre la posibilidad de que Jiménez ingrese a la competencia. Ante ello, la influencer dijo que “le dedicaría una canción que tengo pegada. No es para él, en verdad, pero me gusta… ‘Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho’“.

La respuesta de Gala a Disley

En el último episodio de Hay que decirlo, la española fue consultada sobre los dichos de Ramos. A estos, Caldirola respondió: “Para mí los trapos sucios se lavan en casa. No me quiero meter ahí, porque al final es una relación ajena a mí, yo no tengo nada que ver".

“Ojalá que si hay algo que le hace daño o la hace sentir mal, que lo pueda sanar pronto y no vivir con ese sentimiento de rabia, que al final es una pena”, agregó la nueva pareja de Luis Jiménez.

Tras ser consultada sobre si es que ha hablado con Disley Ramos, la española dijo que “no, es que no siento que haya mucho que hablar, porque no es conmigo con quién tenga que hablar del tema”.