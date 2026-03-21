;

Gala Caldirola le responde a Disley Ramos tras dichos a Luis Jiménez: “Al final es una pena...”

La influencer se había referido al incipiente romance entre su expareja y la española.

Sebastián Escares

Gala Caldirola le responde a Disley Ramos tras dichos a Luis Jiménez: “Al final es una pena...”

La semana pasada el mundo de la farándula nacional quedó en ‘shock’ cuando Luis Jiménez confirmó su romance con la modelo española Gala Caldirola.

“Hoy ambos estamos solteros y en un momento de tranquilidad en nuestras vidas. Por eso decidimos darnos la oportunidad de conocernos de verdad", manifestó en sus redes sociales el exfutbolista.

Revisa también:

ADN

Desde entonces, el incipiente romance entre el exjugador y la europea no han dejado indiferente a nadie. De hecho, hace un par de días, Disley Ramos, expareja de Jiménez, se refirió a la relación.

En medio del programa Fiebre de Baile, Ramos dijo: “Yo creo que a cualquier persona le pasa algo cuando ve a su expareja con alguien, pero no son cosas malas, tampoco”.

Tras ello, fue consultada sobre la posibilidad de que Jiménez ingrese a la competencia. Ante ello, la influencer dijo que “le dedicaría una canción que tengo pegada. No es para él, en verdad, pero me gusta… ‘Rata inmunda, animal rastrero, escoria de la vida, adefesio mal hecho’“.

La respuesta de Gala a Disley

En el último episodio de Hay que decirlo, la española fue consultada sobre los dichos de Ramos. A estos, Caldirola respondió: “Para mí los trapos sucios se lavan en casa. No me quiero meter ahí, porque al final es una relación ajena a mí, yo no tengo nada que ver".

“Ojalá que si hay algo que le hace daño o la hace sentir mal, que lo pueda sanar pronto y no vivir con ese sentimiento de rabia, que al final es una pena”, agregó la nueva pareja de Luis Jiménez.

Tras ser consultada sobre si es que ha hablado con Disley Ramos, la española dijo que “no, es que no siento que haya mucho que hablar, porque no es conmigo con quién tenga que hablar del tema”.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad