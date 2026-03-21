El esperado regreso de BTS fue transmitido a todo el mundo desde la plaza Gwanghwamun en Seúl, donde el grupo surcoreano –mediante un espectáculo monumental– celebró el lanzamiento de su nuevo álbum ARIRANG.

El repertorio de la noche incluyó una mezcla de los éxitos favoritos de los fans, así como interpretaciones nunca antes vistas de canciones del álbum recién lanzado.

(L to R) SUGA, JIMIN, JIN, JUNG KOOK, V, J-HOPE, RM at BTS The Comeback Live | Arirang at Gwanghwamun Square on March 21st in Seoul, Korea / BIGHIT MUSIC AND NETFLIX © 2026 Ampliar

Asimismo, la presentación combinó la atmósfera singular del entorno tradicional coreano con una puesta en escena contemporánea. Con el Palacio de Gwanghwamun y el Palacio Gyeongbokgung como telón de fondo, BTS ofreció una actuación poderosa.

BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG

El espectáculo inició con una fusión de instrumentos tradicionales coreanos y elementos modernos. Luego, 50 bailarines marcharon en la plataforma superior del Palacio Gyeongbokgung separándose a los lados para abrir paso al grupo.

(L to R) SUGA, JIMIN, JIN, JUNG KOOK, V, J-HOPE, RM at BTS The Comeback Live | Arirang at Gwanghwamun Square on March 21st in Seoul, Korea / BIGHIT MUSIC AND NETFLIX © 2026 Ampliar

El momento más destacado del evento fue con “SWIM”, demostrando su gran presencia escénica. Al terminar la noche, RM finalizó con un mensaje: “Pase lo que pase, prometemos seguir nadando juntos ”.

A lo anterior se suma el documental “BTS: EL REGRESO”, que llegará a Netflix este viernes 27 de marzo y que narra el reencuentro del grupo, ofreciendo un acceso sin precedente.

Revisa a continuación el repertorio de “BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG” que se transmitió en Netflix:

“Body to Body”

“Hooligan”

“2.0”

“Butter”

“MIC Drop”

“Aliens”

“FYA”

“SWIM”

“Like Animals”

“NORMAL”

“Dynamite”

“Mikrokosmos”