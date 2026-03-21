;

FOTOS. “Prometemos seguir nadando juntos”: BTS regresa con show global desde Seúl y presenta su nuevo álbum ARIRANG

La presentación incluyó éxitos clásicos y nuevas interpretaciones en un evento transmitido a todo el mundo por Netflix. Revisa aquí el repertorio completo.

Ruth Cárcamo

(L to R) V, JIN, SUGA, RM, JUNG KOOK, J-HOPE, JIMIN at BTS The Comeback Live | Arirang at Gwanghwamun Square on March 21st in Seoul, Korea / BIGHIT MUSIC AND NETFLIX © 2026

(L to R) V, JIN, SUGA, RM, JUNG KOOK, J-HOPE, JIMIN at BTS The Comeback Live | Arirang at Gwanghwamun Square on March 21st in Seoul, Korea / BIGHIT MUSIC AND NETFLIX © 2026

El esperado regreso de BTS fue transmitido a todo el mundo desde la plaza Gwanghwamun en Seúl, donde el grupo surcoreano –mediante un espectáculo monumental– celebró el lanzamiento de su nuevo álbum ARIRANG.

El repertorio de la noche incluyó una mezcla de los éxitos favoritos de los fans, así como interpretaciones nunca antes vistas de canciones del álbum recién lanzado.

ADN

(L to R) SUGA, JIMIN, JIN, JUNG KOOK, V, J-HOPE, RM at BTS The Comeback Live | Arirang at Gwanghwamun Square on March 21st in Seoul, Korea / BIGHIT MUSIC AND NETFLIX © 2026

Asimismo, la presentación combinó la atmósfera singular del entorno tradicional coreano con una puesta en escena contemporánea. Con el Palacio de Gwanghwamun y el Palacio Gyeongbokgung como telón de fondo, BTS ofreció una actuación poderosa.

Revisa también

ADN

BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG

El espectáculo inició con una fusión de instrumentos tradicionales coreanos y elementos modernos. Luego, 50 bailarines marcharon en la plataforma superior del Palacio Gyeongbokgung separándose a los lados para abrir paso al grupo.

ADN

(L to R) SUGA, JIMIN, JIN, JUNG KOOK, V, J-HOPE, RM at BTS The Comeback Live | Arirang at Gwanghwamun Square on March 21st in Seoul, Korea / BIGHIT MUSIC AND NETFLIX © 2026

El momento más destacado del evento fue con “SWIM”, demostrando su gran presencia escénica. Al terminar la noche, RM finalizó con un mensaje: “Pase lo que pase, prometemos seguir nadando juntos.

A lo anterior se suma el documental “BTS: EL REGRESO”, que llegará a Netflix este viernes 27 de marzo y que narra el reencuentro del grupo, ofreciendo un acceso sin precedente.

Revisa a continuación el repertorio de “BTS EL COMEBACK EN VIVO | ARIRANG” que se transmitió en Netflix:

  • “Body to Body”
  • “Hooligan”
  • “2.0”
  • “Butter”
  • “MIC Drop”
  • “Aliens”
  • “FYA”
  • “SWIM”
  • “Like Animals”
  • “NORMAL”
  • “Dynamite”
  • “Mikrokosmos”
ADN

(L to R) SUGA, JIMIN, JIN, JUNG KOOK, V, J-HOPE, RM at BTS The Comeback Live | Arirang at Gwanghwamun Square on March 21st in Seoul, Korea / BIGHIT MUSIC AND NETFLIX © 2026

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad