Faloon Larraguibel aclara la relación que tiene con su concuñada Daniela Aránguiz: “Tenemos días muy...”

La semana pasada Faloon Larraguibel se refirió al vínculo que mantiene con su concuñada, Daniela Aránguiz. Desde entonces, diversos espacios de farándula han especulado sobre una posible mala relación entre ambas.

En el programa Hay que decirlo, la participante de Fiebre de Baile le puso fin a los rumores y aclaró cuál es su relación con la panelista de televisión.

“Yo no entiendo por qué se quedan con la primera cuestión que escuchan. Yo lo aclaré en ese mismo video: ‘no tenemos buena relación’, pero después dije: ‘en verdad no tenemos relación’, y nada más que eso”, explicó Larraguibel.

Además, la exchica reality dijo que el distanciamiento que tienen no se debe a ninguna especie de conflicto, sino que apuntó a la falta de oportunidades de poder coincidir con Aránguiz.

“Simplemente no nos vemos seguido. Tenemos horarios distintos, yo con el baile y ella con su trabajo. Por eso no tenemos la oportunidad de compartir más”, agregó Faloon Larraguibel.

Adicionalmente, la pareja de Raimundo Cerda sostuvo que “no hay nada más allá. No he tenido ningún problema con ella y no tengo por qué llevarme mal. Es solo que no se ha dado la oportunidad de salir o compartir juntas”.

Por otro lado, Larraguibel aclaró que sí se ha encontrado con Daniela Aránguiz en reuniones familiares con los hermanos Cerda, pero no se ha dado la oportunidad de estrechar una relación. “Los Cerda son súper unidos y como familia siempre se apoyan. Por favor, no se queden con lo primero que escuchan ni saquen conclusiones apresuradas”, cerró.