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¿Se casan? Daniela Aránguiz se refiere al anillo que le entregó Cuco Cerda

La panelista contó que su pareja la invitó a tomar una copa de vino y la sorprendió con una caja.

Sebastián Escares

¿Se casan? Daniela Aránguiz se refiere al anillo que le entregó Cuco Cerda

Hace unos días atrás, Daniela Aránguiz junto a su pareja José Manuel “Cuco” Cerda compartieron tiernos registros en redes sociales, pero hubo un detalle que llamó profundamente la atención: la entrega de un anillo.

Usuarios de Instagram asociaron que la entrega del anillo podría tratarse de una supuesta propuesta de matrimonio. Ante ello, es que la pareja salió a aclarar los rumores.

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En el programa Noche de Suerte, Cuco Cerda sostuvo que “la Dani es una mujer grande y le gustan las cosas serias. Siempre hemos hablado sobre el tiempo que pensamos pasar juntos“.

Respecto a la entrega del anillo, José Manuel Cerda aclaró que “esta fue una forma de demostrarle que es en serio y la amo mucho”.

La respuesta de Daniela Aránguiz

Por su parte, Daniela Aránguiz confesó en el programa Sígueme que “no es un anillo de compromiso en sí como para poner fecha mañana, pero sí como que estamos bien y en serio”.

De hecho, la exchica Mekano contó que fue su pareja quien la invitó a tomar una copa de vino y la sorprendió tras entregarle una caja de anillo.

“No hubo rodilla. Me dijo ‘este anillo es para que sepas que estoy contigo, que para mí eres muy especial y es la primera vez en mi vida que regalo uno”, reveló.

Respecto a su relación con el creador de contenido, Daniela Aránguiz expresó: “José llegó a mi vida cuando no quería nada serio, pero me di cuenta de que, pese a su edad, es muy maduro emocionalmente y me entrega mucha seguridad”.

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