Avanza investigación por crimen de carabinero: hay dos sujetos de interés en Puerto Varas

La investigación por el homicidio del sargento de Carabineros Javier Figueroa Manquemilla continúa avanzando y ya cuenta con al menos dos sujetos de interés, en medio de diligencias que se mantienen bajo reserva.

El funcionario fue gravemente herido tras recibir un disparo durante un procedimiento policial en una línea férrea de Puerto Varas, luego de acudir a un llamado por personas consumiendo alcohol en el lugar.

Por lo anterior, durante la jornada de este viernes, desde el Gobierno y Carabineros reiteraron que se mantendrán todos los esfuerzos para dar con los responsables.

El Presidente José Antonio Kast afirmó que “no vamos a cesar un momento en buscarlos”, mientras que desde la institución policial destacaron el trabajo coordinado con el Ministerio Público y la Policía de Investigaciones.

“Atacar a un carabinero es atacar a Chile entero”

Las autoridades han sido enfáticas en que este tipo de hechos tendrá una respuesta firme. “Atacar a un carabinero es atacar a Chile entero”, sostuvo el Mandatario, junto con asegurar respaldo total a las policías en el desarrollo de las diligencias.

En paralelo, el crimen ha generado un profundo impacto en la comunidad. Con casi 16 años de servicio en la institución, desarrolló gran parte de su carrera en la Primera Comisaría de la comuna, donde era reconocido por su cercanía con los vecinos.

Finalmente, compañeros y habitantes del sector han destacado su trato respetuoso, su vocación de servicio y su rol como padre y esposo, lo que ha intensificado el pesar tras su fallecimiento.