“Dónde Están las Lucas”: bancada RN lanza plan de fiscalización contra gobierno de Boric por “catástrofe fiscal”

La bancada de diputados de Renovación Nacional presentó la agenda de fiscalización “Dónde Están las Lucas”, una ofensiva que busca esclarecer el estado real de las finanzas públicas tras el fin del gobierno del expresidente Gabriel Boric.

Según señalaron, la medida apunta a “determinar el alcance del déficit fiscal”, pues advirtieron un escenario de alta gravedad que calificaron como una “catástrofe fiscal”.

En ese contexto, los parlamentarios impulsarán una sesión especial en la Cámara de Diputados para que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el Consejo Fiscal Autónomo, den a conocer la situación fiscal.

Comisión investigadora y envío de oficios

A partir de la información que se obtenga en la instancia, la bancada RN evaluará la creación de una comisión especial investigadora , en la cual se buscará citar a exautoridades para conocer su “real compromiso con la transparencia y la verdad en este escenario de catástrofe fiscal”.

También considerarán el envío de oficios a todos los ministerios para que informen sobre sus “cuentas fiscales, la ejecución presupuestaria, las obligaciones pendientes y los eventuales riesgos de incumplimiento en prestaciones legales”.