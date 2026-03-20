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Ministro de Justicia confirma que Plan Nacional de Derechos Humanos será revisado y “reingresado lo antes posible” a Contraloría

Fernando Rabat indicó que el documento se encuentra en análisis detallado y que el subsecretario lidera su estudio antes de enviarlo nuevamente.

Martín Neut

Ministro Fernando Rabat

Ministro Fernando Rabat / VICTOR HUENANTE

El ministro de Justicia y Derechos Humanos, Fernando Rabat, aclaró el estado del Tercer Plan Nacional de Derechos Humanos 2026-2029, retirado de la Contraloría General de la República en etapa de toma de razón.

Según indicó, se está “iniciando su estudio” bajo el subsecretario Pablo Mira y se busca “reingresarlo lo antes posible”.

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Rabat explicó que el plan incluye “muchas páginas, son muchas medidas y estamos haciendo un estudio acabado de ello para poder reingresar lo antes posible”.

Además, sostuvo una reunión con la presidenta del Tribunal Constitucional, Daniela Marzi, para “fortalecer las relaciones institucionales entre ambos organismos”, destacando la coordinación con otros poderes del Estado.

El ministerio definirá cinco lineamientos: relación con el Poder Judicial, deber en seguridad, derechos humanos, atención a las personas y probidad.

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