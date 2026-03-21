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Detienen a taxista por estafa a turista en Aeropuerto de Santiago: le cobró casi $3 millones

Tras concretar el pago, el conductor se dio a la fuga con el equipaje de la víctima.

Javiera Rivera

Detienen a taxista por estafa a turista en Aeropuerto de Santiago: le cobró casi $3 millones

Detienen a taxista por estafa a turista en Aeropuerto de Santiago: le cobró casi $3 millones

Un taxista chileno fue detenido tras protagonizar una estafa contra un turista de 74 años que recién había llegado al Aeropuerto de Santiago de Chile.

Según los antecedentes, la víctima —proveniente de Países Bajos— solicitó un traslado desde el aeropuerto, momento en que el conductor comenzó a dar vueltas sin dirigirse a un destino claro, generando sospechas en el pasajero.

Al percatarse de la situación, el turista pidió descender del vehículo. Fue entonces cuando el chofer realizó dos cobros a su tarjeta de crédito por un total de 2.800 euros, equivalente a cerca de $3 millones.

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Tras concretar la estafa, el conductor arrojó la tarjeta del afectado por la ventana y escapó con sus maletas, dejándolo sin sus pertenencias.

El caso fue denunciado a Carabineros, quienes lograron detener al sujeto en las últimas horas. Desde la institución señalaron que el imputado mantenía antecedentes por delitos de homicidio y receptación.

El hecho generó preocupación respecto a este tipo de delitos que afectan a visitantes extranjeros, especialmente en puntos de alto flujo como el aeropuerto de la capital.

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Aeropuerto de Santiago

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