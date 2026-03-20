Sin Zampedri: la formación de la UC para su debut en la Copa de la Liga / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Universidad Católica afina este viernes la formación con la cual debutará el domingo en la Copa de la Liga, ante la Universidad de Concepción.

Para el juego en el Claro Arena, los cruzados tendrán una sensible baja, la de su goleador, Fernando Zampedri, que sufrió una lesión que lo dejará fuera de la convocatoria.

Juan Francisco Rossel, capitán de La Roja Sub 20, será quien tendrá la misión de reemplazarlo en el ataque.

La otra modificación respecto al empate con Everton por la Liga de Primera será, por decisión técnica, el ingreso de Alfred Canales por sobre Jimmy Martínez.

Con esto, la más probable formación de la UC para medirse ante la Universidad de Concepción sería con Vicente Bernedo en portería; Bernardo Cerezo, Branco Ampuero, Juan Ignacio Díaz y Cristian Cuevas en defensa; Gary Medel, Alfred Canales y Jhojan Valencia en mediocampo; dejando a Matías Palavecino para la salida; más Justo Giani y Juan Francisco Rossel en ataque.