El motivo por el cual la sub 20 de Santiago Wanderers jugó de rojo en Copa Libertadores / Instagram @wanderersoficial

Santiago Wanderers dio el gran golpe al eliminar a Palmeiras en la Copa Libertadores Sub 20 que se está disputando en Ecuador para meterse en la final del certamen.

Al margen del gran nivel exhibido por los jóvenes caturros, un tema llamó la atención, pues el elenco porteño jugó con una camiseta roja, ajena totalmente a su historia.

Si bien el enfrentar a Palmeiras, que también utiliza el verde, los obligaba a utilizar su segunda indumentaria, con camiseta blanca, finalmente utilizaron la tercera, la que fue incluida por obligación del reglamento Conmebol aún cuando el equipo propiamente no tiene una como tal.

Según información de ADN Deportes, los jugadores de Santiago Wanderers solicitaron utilizar la roja en vez de la blanca, atendiendo al simbolismo de no solo representar al club sino que al fútbol chileno.

Así las cosas, el elenco de Valparaíso solicitó a Conmebol el cambio, el cual terminó permitiéndole a los caturros hacer historia vestidos como La Roja: polera roja, short azul y calcetas blancas.