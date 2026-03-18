Universidad Católica y Universidad de Concepción se ven las caras por la Copa de la Liga

El momento llegó. Este viernes, la Copa de la Liga 2026 debutará en el fútbol chileno en el Estadio Nacional, y con varios partidos interesantes, las miradas de ‘cruzados’ e hinchas del ‘campanil’ estarán puestas en lo que pase el domingo.

Esto cuando la Universidad Católica y la Universidad de Concepción debuten por el Grupo B en el Claro Arena desde las 18:00 horas.

Será un choque de equipos protagonistas en la Liga de Primera: ambos tienen 11 puntos y números casi idénticos, por lo que la previa está marcada por lo que será un duelo parejo, pese al favoritismo de los ‘cruzados’ al hacer de local en Las Condes.

UC vs. U. de Conce en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre Universidad Católica y la Universidad de Concepción, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports. También se podrá ver de manera online a través de la aplicación HBO MAX, pero solo quienes tengan contratado el plan que incluye el canal del fútbol.

Recuerda que toda la acción de la Copa de la Liga 2026 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 22 de abril

RESUMEN | Universidad Católica 2-1 Universidad de Concepción | Claro Arena

Goles: 0-1; 23′ Cristhofer Mesias | 1-1; 45′3 Justo Giani (UC) | 2-1; 70′ Diego Valencia (UC)