Terremoto en Canal 13: Despiden sorpresivamente a dos de los periodistas más reconocidos de la señal

Una sorpresiva salida de dos rostros ligados a las coberturas matinales sacudió este viernes a Canal 13.

Durante la madrugada, y según relataron ellos mismos en sus respectivas redes sociales, los periodistas Gabriel Alegría y Verioska Venegas fueron desvinculados de la estación televisiva.

La primera en referirse públicamente al tema fue Verioska Venegas, reportera de Teletrece, quien compartió un mensaje en Instagram pocas horas después de concretarse su salida.

“Esta es la cara de una persona despedida a las 7AM de la mañana”, escribió. Luego añadió: “Sí, de más de una década madrugando Canal 13 decidió despedirme”.

“Se cancela el reality, fui la primera eliminada”, bromeó.

Poco después, Gabriel Alegría, reportero de Tu Día, reveló que también había sido despedido. Lo hizo mediante una publicación en Instagram acompañada de un video para el recuerdo.

“Y hoy me despidieron. Nunca me habían despedido y es raro”, parte su post. El periodista también dejó abierta la puerta a nuevos desafíos profesionales. “Nos veremos en otras mañanas (o quizás tardes o noches, nunca se sabe)”, señaló, antes de rematar con un mensaje directo sobre su disponibilidad laboral.

“Querido Gabo, te deseo lo mejor, un abrazo bien apretado y que la ‘Alegría” siga presente en tu vida“, comentó la meteoróloga Michelle Adam.

Por ahora, Canal 13 no ha emitido una declaración pública sobre estas desvinculaciones. Por ahora se apuntó a una reestructuración interna.