“Que no entre ni un hue... más”: Rostro de TV propone dinamitar la frontera chilena cuando pasen migrantes irregulares

Una de las primeras medidas que impulsó el gobierno de José Antonio Kast es la construcción de una zanja en el norte del país. El proyecto busca frenar la migración irregular mediante una barrera física en la frontera y, particularmente, en sectores con alto tráfico migratorio.

De hecho, también se habló de muros y vallas de seguridad de hasta cinco metros de altura, con sensores de movimiento y vigilancia de drones incluidos.

Eso sí, esta semana Patricia Maldonado lanzó una medida aún más radical en su programa de YouTube Con Canas y Sin Ganas. “Lo que estamos pidiendo todos los chilenos es que entren por la puerta legal”, aseguró al principio.

“Ustedes me van a perdonar, amigas y amigos, voy a ser muy directa como lo he sido siempre”, aclaró. “Yo, Patricia Maldonado, no hago una zanja, no pierdo el tiempo en eso. Vuelvo con las dinamitas, vuelvo a dinamitar todo lo que es el norte, todo lo que es frontera”, propuso.

“Minar”, intentó corregir su esposo. “Pero es dinamita, Jorge, pisas una hue... de esas y quedas convertido en polvo. La misma hue... (...) Yo dinamito y pongo minas de todo lo que sea con tal de que no entre ni un hue... más”, señaló.

“El que entra por esos pasos viene en mala, no viene en buena”, opinó Maldonado.