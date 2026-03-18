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Pese a ganar millonario sueldo en España: querido humorista chileno vuelve a la TV con nuevo programa

“El plan es quedarme seis meses acá y volver el resto del año, para no perder la residencia”, explicó ‘Palta’ Meléndez.

Javier Méndez

Pese a ganar millonario sueldo en España: querido humorista chileno vuelve a la TV con nuevo programa

En 2021, Juan Carlos “Palta” Meléndez se radicó en España junto a su esposa y sus dos hijos menores. El histórico comediante chileno nunca se alejó del todo del humor, pero sí mantuvo presentaciones más esporádicas.

De hecho, este año se dio a conocer que una de sus labores paralelas a las risas en el Viejo Continente fue como chofer de un jeque árabe, con el que lograba llegar a los 120 euros diarios más propinas. Al mes, la cifra podía superar los dos millones de pesos.

Eso sí, su espíritu inquieto lo trajo de vuelta a Chile, en particular para desarrollar un nuevo proyecto en la televisión: Todo va a estar bien en el canal Vía X, donde coincide con Mauricio Flores y Rodrigo González desde este miércoles por la noche.

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En diálogo con El Mercurio, Meléndez aclaró su trabajo tras el volante: “Es una oportunidad que salió y que se ha mantenido durante algunos veranos, pero no es algo seguro”.

Así, tras conversar con su mujer, decidió volver al territorio nacional para grabar. “El plan es quedarme seis meses acá y volver el resto del año a España, para no perder la residencia”, asegura.

Vamos a abordar los temas contingentes, obviamente, con la ironía personal de cada uno. Por supuesto que yo voy a tirarles alguna talla al expresidente Boric o al presidente Kast, pero no me voy a reír de ellos. Siempre he sido cuidadoso. Hago bromas sobre los políticos, pero no me gusta caer en la mofa”, detalla sobre el show que inicia a las 23:30 horas.

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