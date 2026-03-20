¿Qué es la “Astronomía 2.0″ y qué especialistas requiere en Chile? Mónica Rubio, premio nacional de Ciencias Exactas, responde

Astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021 y actual vicepresidenta de la Unión Astronómica Internacional, Mónica Rubio ha dedicado su vida a estudiar la formación de estrellas y el medio interestelar. Pero su historia, cuenta, no parte en un observatorio, sino en la curiosidad cotidiana.

En el escenario de “Mujeres que Transforman”, el encuentro impulsado por PRISA Media Chile y Mujer Impacta que busca visibilizar el liderazgo femenino en distintas áreas, la astrónoma revela cómo inició todo.

“Mirar el cielo, hacerme preguntas. Siempre me gustó tratar de entender cómo funcionaban las cosas”, relata en conversación con ADN.cl. Hija de un ingeniero, recuerda haber crecido observando y participando en tareas prácticas: desde arreglos eléctricos hasta cambiar una rueda. “Yo siempre estaba mirando cómo se hacían las cosas. Tenía una curiosidad por entender”, dice.

Esa inquietud, que también se manifestaba en gestos simples, como leer cada letrero en los viajes familiares, fue moldeando un camino que, aunque terminó en la astronomía, podría haber derivado en cualquier disciplina científica. “Fue una curiosidad innata que me fue llevando. Podría haber terminado en otra área, pero ese motor estuvo desde muy temprano”, explica.

Hoy, desde ese recorrido, observa con perspectiva el desarrollo de la astronomía en Chile. Y aunque valora el avance, advierte que aún hay espacio para crecer.

“Tenemos una capacidad única”

“Hace 20 años éramos tres universidades con astronomía. Hoy son 23 y más de 300 astrónomos trabajando en el país”, señala. El salto, explica, se debe en parte a convenios internacionales y políticas públicas que permitieron fortalecer el área desde comienzos de los 2000.

Ese crecimiento, sin embargo, no agota el potencial. “Tenemos una cantidad enorme de instrumentos y una capacidad única de acceso a ellos. Podemos sacarle mucho más provecho”, afirma.

El desafío, dice, no pasa solo por seguir formando astrónomos, sino por ampliar el ecosistema que sostiene la ciencia. Ahí aparece lo que denomina “Astronomía 2.0”: una forma de hacer investigación que depende de múltiples disciplinas.

—¿Qué requiere la “Astronomía 2.0″?

—La astronomía moderna necesita de una cadena de profesionales: ingenieros, especialistas en software, expertos en datos. Herramientas asociadas a lo que llamamos Big Data, porque los volúmenes de datos astronómicos hoy día son, valga la redundancia, astronómicos. Entonces, se requieren muchas capacidades de almacenamiento para poder procesar todos estos datos.

—¿Se están formando suficientes profesionales para ese desafío?

—Tenemos muchos alumnos que no se dedican a estudiar astronomía, pero que están preparados para ser data scientists y pueden aplicar todos esos conocimientos en el manejo de grandes datos, extraer información y hacer análisis en otros ámbitos. Esa es una manera de trascender la ciencia y aplicar ese conocimiento a otras áreas.

También tenemos muchos estudiantes que se están dedicando a la discusión y la divulgación, lo cual es muy importante, porque es el medio que permite que la astronomía profesional y los descubrimientos que hacemos los científicos lleguen al público general.

—En el contexto de la Semana de la Astronomía, ¿Qué le genera esta conmemoración?

Estamos celebrando lo que partió hace más de 10 años como el Día de la Astronomía, el 21 de marzo. Hoy es la Semana de la Astronomía, con actividades a lo largo de todo el país. Eso muestra el interés y cómo hemos ido progresando también en un área que es tan importante.

—Usted ha dicho que todo parte con la curiosidad, ¿ese sigue siendo el motor principal?

—Absolutamente. La curiosidad es lo que te mueve a hacer preguntas, y finalmente la ciencia se trata de eso.