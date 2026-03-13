Ciencia, cultura, educación y liderazgo: conversaciones profundas con las mujeres que están definiendo el Chile de hoy

Mujeres que Transforman en su segunda edición consolida lo que en 2025 fue una primera apuesta: abrir un espacio de conversación real sobre el papel de las mujeres en la sociedad chilena.

La instancia se llevará a cabo el próximo jueves 19 de marzo a las 19:00 horas en la Corporación Cultural Las Condes, y contará con dos paneles de conversación, un galardón y la participación de destacadas figuras femeninas de distintos ámbitos de la vida nacional.

En cada panel, las periodistas y conductoras de PRISA Media Chile María Elena Dressel y Natalia del Campo moderarán las conversaciones con figuras como la ingeniera comercial y gestora cultural, Drina Rendic; la socióloga, investigadora y académica especializada en educación y pobreza, Patricia Matte; la directora general del Teatro Municipal de Santiago y primera mujer en ocupar ese cargo, Carmen Gloria Larenas; la astrónoma, Premio Nacional de Ciencias Exactas 2021 y vicepresidenta de la Unión Astronómica Internacional, Mónica Rubio; y la abogada y presidenta ejecutiva de Fundación ChileMujeres, Francisca Jünemann, entre otras.

Como parte del programa, durante el encuentro se entregará el Reconocimiento Mujeres que Transforman 2026 a la presidenta de la Fundación Educacional Amanda y destacada neuropsiquiatra infantil, Amanda Céspedes, por su aporte al desarrollo de la infancia y la educación en Chile. Además de recibir su galardón, conversará con ella Rocío Montes, periodista y Jefa de Información de EL PAÍS Chile.

Para Melisa Campbell, directora de las radios Pudahuel, Imagina y FMDOS de PRISA Media Chile, “lo interesante de llevar a cabo esta segunda edición es que nuevamente hacemos emerger el nombre de mujeres que están generando cambios en distintas áreas, y que nos proponen también una mirada de un liderazgo y de una forma de ver el mundo distinta”.

En tanto, María Paz Tagle, directora ejecutiva de Mujer Impacta, expresó: “En Chile hay mujeres que están transformando realidades todos los días. En Mujer Impacta sabemos que cuando contamos sus historias, las personas conectan y se movilizan”.

No solo habrá actividades diarias

La noche también incluirá una sesión de La Revolución de las Viejas, el exitoso podcast de Podium Podcast Chile protagonizado por las actrices Coca Guazzini y Patricia Rivadeneira, quienes llevarán a un escenario en vivo sus conversaciones y reflexiones sobre sus vivencias con la perspectiva única que da el paso de los años. Además, la música se hará presente esta jornada con la presentación en vivo de la cantante chilena de jazz y pop Antonella Sigala.