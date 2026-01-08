“En Chile, el diseño de autor va para arriba”: Nicole Brunser, la orfebre nacional que llegará al New York Fashion Week

En marzo del pasado año, un curador norteamericano se topó con un set de piezas: anillos, collares, aros, pulseras y prendedores, todos los cuales combinan metales nobles, como plata y bronce, con resina, pintura, piedras y formas orgánicas inspiradas en la naturaleza.

Impactado por la propuesta estética, le sugirió a la autora mostrar su trabajo a Flying Solo, plataforma que selecciona diseñadores emergentes para participar en el evento más importante en la industria de la moda: el New York Fashion Week.

“A mí no se me habría ocurrido jamás postular, así como por motu propio. No. Fue él quien me dijo ‘postula, me parece que tu propuesta es interesante’. Lo hice y fue una sorpresa haber quedado”, narra la creadora en entrevista con ADN.cl.

Se trata de Nicole Brunser, diseñadora gráfica que comenzó su camino en la orfebrería hace más de 20 años. Sus creaciones suelen pasar por exposiciones de diseño, como la Feria Moda Chile y la Feria Joya Chilena. Además, participa de Vestidor Santiago, donde nueve diseñadoras tienen un espacio propio donde muestran su trabajo.

“Yo recojo piedras en todas partes: playas, lagos, ríos. Las guardo en un frasco, me encantan”, cuenta respecto al uso de piedras perforadas en su colección.

Una de sus líneas más aclamadas es Corazón Zurcido, compuesto por corazones de plata rotos y zurcidos con hilo rojo, donde intenta plasmar la idea de componer el sur de Chile. “Hacerle un cariño”, explica.

https://nicobrunser.com/collections/all Ampliar

El evento, que se desarrollará entre el 11 y el 16 de febrero, reunirá a 60 diseñadores. Nicole presentará su obra en ocho pasadas de pasarela, con modelos seleccionados por el equipo curatorial, quienes pretenden crear sinergias estéticas entre ropa y accesorios.

“No estoy muy al tanto, solo sé que cuando aterrice tengo una reunión con Flying Solo, quienes hacen el emparejamiento con el diseñador y la modelo que creen que identifican mejor tu marca, así que se escapa un poco de mis manos”, confiesa.

—Te entrega una cuota de emoción.

—Sí, pero referiría que no fuera tan emocionante [ríe]. Me gustaría saber un poco más porque la ropa influye muchísimo en la joyería, tienen que ir muy de la mano. No es lo mismo cuando hay un escote redondo o profundo.

—En tu línea Venus haces una alegoría de lo femenino, ¿cómo se gestó?

—Todo partió la Venus de Milo, la pintura de Botticelli, esta mujer desnuda que es símbolo de deseo y que sale de una concha. En eso me inspiré para hacer esta línea con perlas y piedras semipreciosas, todas en forma de concha de plata que contienen la hermosura, la pasión, el deseo.

—En otras líneas hay un presente elemento nacional, ¿yace ahí tu late motiv?

—En veinte años mi obra ha ido cambiando, mutando. Me he interesado por distintas cosas. La base siempre ha sido la pasión, lo lúdico y la felicidad. Yo me inspiro mucho cuando estoy feliz.

—El cliché del artista sufrido no va contigo.

—No. Mientras mejor lo paso, más se nota en mi joyería. Es alegre, es feliz, porque cuanto te pones un par de aros una se siente bien.

—¿Quién te vestirá para la jornada?

—La verdad es que iba a ir con jeans y polera, porque soy diseñadora de joyas, la ropa no es lo mío. Por supuesto, me tiraron la oreja y unas diseñadoras muy talentosas de Vestidor Santiago, Mónica Navarro y Leo Musli, me van a hacer pantalones con rescates de tela y una blusa con pechera llena de prendedores míos. También, unos pantalones con tela de huaso para representar el Chile campesino.

—¿Cuáles son tus expectativas cuando todo acabe?

—Volver tranquila a trabajar, seguir creando a escala humana en mi taller. No me interesa hacer una fábrica de joyas, sino que se valore más la orfebrería y seguir desarrollándome como artista.

—¿Qué tal es tu relación con las clientas?

—La valoro mucho. Tengo clientas regalonas, que van al taller, que me escriben. Me gusta tener una conexión tú a tú con las clientas. Me emociono cuando veo a alguien en la calle con una pieza mía.

—¿Esto puede ser inspirador para el medio?

—Espero que sí. En Chile el diseño de autor va para arriba, y hay que seguir empujando.