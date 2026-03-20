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Presidenta del PS critica despido de superintendente de Educación Superior y apunta a decisión política

La salida de José Miguel Salazar se suma a otras desvinculaciones en el área educacional.

Javiera Rivera

Agencia Uno

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La senadora y presidenta del Partido Socialista, Paulina Vodanovic, cuestionó la salida del superintendente de Educación Superior, José Miguel Salazar, y aseguró que se trata de una “decisión política” del Gobierno.

La desvinculación se produjo luego de que la Superintendencia objetara sueldos y contrataciones en la Universidad San Sebastián, incluyendo casos de figuras públicas como la exministra Marcela Cubillos y el senador Arturo Squella.

En ese contexto, Vodanovic planteó que resulta “curioso” que se solicitara la renuncia de la autoridad justo cuando se disponía a iniciar acciones relacionadas con la investigación. “Es bien curioso que se le haya pedido la renuncia a quien iba a iniciar la investigación”, afirmó.

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La parlamentaria también señaló que este tipo de decisiones responden a la naturaleza de cargos de confianza, aunque insistió en que el momento en que se produce la salida genera cuestionamientos.

El exsuperintendente había asumido el cargo en 2023, tras ser seleccionado mediante el sistema de Alta Dirección Pública durante la administración del expresidente Gabriel Boric. Y su salida se suma a otras desvinculaciones realizadas por el actual Ejecutivo.

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