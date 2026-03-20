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Diputados del PC y FA llegan a Cuba con ayuda humanitaria en plena crisis energética: seis maletas con insumos médicos

Parlamentarios chilenos entregan medicamentos y equipos médicos a hospitales y familias afectadas por apagones y escasez de combustibles.

Martín Neut

Llegan los envíos de ayuda humanitaria al aeropuerto de La Habana en Cuba

Llegan los envíos de ayuda humanitaria al aeropuerto de La Habana en Cuba / ADALBERTO ROQUE

Una delegación de parlamentarios de oposición chilena llegó a Cuba para entregar ayuda humanitaria en medio de la profunda crisis que atraviesa la isla.

El grupo, integrado por los diputados del Partido Comunista (PC) Luis Cuello, Boris Barrera, Daniela Serrano, el senador Daniel Núñez y el secretario de Relaciones Internacionales del Frente Amplio, Javier Ahumada, arribó al aeropuerto José Martí de La Habana con seis maletas.

En ellas hay insumos médicos y más de 20 toneladas de apoyo, que incluyen medicamentos, jeringas e insumos de rehidratación.

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Según palabras de la presidenta de las Juventudes Comunistas a El Mercurio, Catalina Luffin, “llevamos seis maletas con ayuda humanitaria” destinadas a hospitales, niños y familias afectadas por la escasez.

“Prácticamente no hay transporte público”

Por su parte, el senador Daniel Núñez señaló que la entrega responde al “castigo criminal de Trump” y destacó que “la solidaridad internacional se hace presente donde más se necesita”.

Los parlamentarios describieron una capital marcada por apagones, transporte público casi inexistente y falta de combustibles.

Luis Cuello comentó que “prácticamente no hay transporte público, que se suple con motos de carga y otros medios”, y destacó que las autoridades cubanas han tomado medidas especiales para atender a niños electrodependientes.

La delegación se integró a la flotilla internacional “Nuestra América”, iniciativa que busca enviar alimentos, medicamentos y equipos de energía a la isla, reforzando la respuesta humanitaria frente al bloqueo económico y energético de Estados Unidos, según indicó Javier Ahumada.

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