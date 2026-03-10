ADN Hoy. Presidente de Republicanos defiende “raleo” en el sector público y anticipa despidos: “Hay más de un millón de personas”
En conversación con ADN Hoy, Arturo Squella aseguró que el futuro gobierno de José Antonio Kast revisará la situación de funcionarios y evaluará programas.
ADN Hoy - Entrevista a Arturo Squella, senador electo y presidente del Partido Republicano
23:12
El senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, confirmó en ADN Hoy que habrá despidos de funcionarios del sector público cuando asuma el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.
Al ser consultado sobre estos eventuales despidos, Squella respondió: “Sin ninguna duda. Hay más de un millón de personas”.
“La época en que estaba en campaña, cuando entraba a una oficina pública, se me acercaba alguien de carrera y me decía: ‘Acá hay por lo menos 20 personas que nadie conoce, no saben quiénes son, no tienen escritorio’”, añadió.
Arturo Squella defiende “raleo” en el sector público
En esa línea, Arturo Squella indicó que “obvio que ese raleo hay que hacerlo, ese estudio de quiénes son esas personas y por qué están ahí”.
Finalmente, señaló que también “van a venir evaluaciones de programas que se tienen que hacer, si es que tienen sentido o no gastar recursos de todos”.
