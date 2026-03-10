El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, confirmó en ADN Hoy que habrá despidos de funcionarios del sector público cuando asuma el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

Al ser consultado sobre estos eventuales despidos, Squella respondió: “Sin ninguna duda. Hay más de un millón de personas”.

“La época en que estaba en campaña, cuando entraba a una oficina pública, se me acercaba alguien de carrera y me decía: ‘Acá hay por lo menos 20 personas que nadie conoce, no saben quiénes son , no tienen escritorio’”, añadió.

Arturo Squella defiende “raleo” en el sector público

En esa línea, Arturo Squella indicó que “obvio que ese raleo hay que hacerlo, ese estudio de quiénes son esas personas y por qué están ahí”.