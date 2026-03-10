;

ADN Hoy. Presidente de Republicanos defiende “raleo” en el sector público y anticipa despidos: “Hay más de un millón de personas”

En conversación con ADN Hoy, Arturo Squella aseguró que el futuro gobierno de José Antonio Kast revisará la situación de funcionarios y evaluará programas.

Ruth Cárcamo

ADN Hoy - Entrevista a Arturo Squella, senador electo y presidente del Partido Republicano

ADN Hoy - Entrevista a Arturo Squella, senador electo y presidente del Partido Republicano

23:12

Compartir

El código iframe se ha copiado en el portapapeles

El senador electo y presidente del Partido Republicano, Arturo Squella, confirmó en ADN Hoy que habrá despidos de funcionarios del sector público cuando asuma el gobierno del presidente electo, José Antonio Kast.

Al ser consultado sobre estos eventuales despidos, Squella respondió: “Sin ninguna duda. Hay más de un millón de personas”.

Revisa también

ADN

“La época en que estaba en campaña, cuando entraba a una oficina pública, se me acercaba alguien de carrera y me decía: ‘Acá hay por lo menos 20 personas que nadie conoce, no saben quiénes son, no tienen escritorio’”, añadió.

Arturo Squella defiende “raleo” en el sector público

En esa línea, Arturo Squella indicó que “obvio que ese raleo hay que hacerlo, ese estudio de quiénes son esas personas y por qué están ahí”.

Finalmente, señaló que también “van a venir evaluaciones de programas que se tienen que hacer, si es que tienen sentido o no gastar recursos de todos”.

Contenido patrocinado

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Aseguran que Jorge Valdivia tendría nueva pareja tras su polémico quiebre con Maite Orsini

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

Mujeres que Transforman 2026: Así será la segunda edición del gran encuentro de liderazgo femenino

&#039;DEADLINE&#039; debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

'DEADLINE' debuta en el 8° puesto del Billboard 200 y le suma un nuevo hito a BLACKPINK

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Ciclo de cine gratuito por el Mes de la Mujer en Providencia: Fechas y dónde conseguir las entradas

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: &#039;para que la gente me vea en otra faceta&#039;

Famoso cantante nacional revela que le gustaría ser parte de La Gran Noche de la Corazón: 'para que la gente me vea en otra faceta'

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

“Are You Gonna Go My Way” cumple 33 años: el disco que llevó a Lenny Kravitz a la cima del rock

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Alopecia masculina: cada vez más hombres buscan frenar la calvicie a tiempo

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Mujeres en la Moda: Stella McCartney, la diseñadora pionera del lujo consciente

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

Tras su abrupta salida de Viña 2026: Asskha Sumathra rompe el silencio y revela detalles inéditos de su polémica presentación

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

17 años de “Falling Down”: el último sencillo de Oasis que anticipó el final de la banda

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad