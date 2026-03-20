;

Por presunto fraude al fisco: CDE se suma a Sichel y presenta querella contra exadministración de Emilia Ríos en Ñuñoa

Apuntan a pagos sin respaldo, servicios no realizados y documentos cuestionados en programa de viajes para adultos mayores ejecutado entre 2022 y 2024.

Martín Neut

Agencia Uno

Agencia Uno

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por fraude al fisco y falsificación de instrumento privado contra la administración de la exalcaldesa Emilia Ríos en Ñuñoa, sumándose a la acción judicial que el alcalde Sebastián Sichel ingresó en julio pasado.

La causa se centra en el programa “Vacaciones Soñadas” (2022–2024), que contemplaba viajes para adultos mayores a Olmué. Según los antecedentes, el municipio desembolsó cerca de $118 millones entre 2022 y 2023, y otros $300 millones en 2024.

Revisa también:

ADN

El CDE detectó inconsistencias en la ejecución del plan, señalando que “no coincidían la fecha de los viajes con la programación y el monto de la factura”, además de pagos por servicios no realizados.

“No tienen registros de programación

Según La Tercera, también advirtió que “se emiten facturas respecto de viajes que no tienen registros de programación”.

En paralelo, Sichel apuntó a responsabilidades internas, afirmando que el Inspector Técnico de Servicios “certificó unilateralmente la recepción de servicios sin respaldo documental suficiente”, validando pagos sin verificación. Añadió que su actuar lo ubicaría como “autor o cooperador necesario del fraude”.

La querella también cuestiona a la empresa proveedora, acusando que “emitió facturas por servicios no realizados o con datos falsificados”, lo que podría configurar su participación como autora material del delito.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad