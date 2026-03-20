Por presunto fraude al fisco: CDE se suma a Sichel y presenta querella contra exadministración de Emilia Ríos en Ñuñoa

El Consejo de Defensa del Estado (CDE) presentó una querella por fraude al fisco y falsificación de instrumento privado contra la administración de la exalcaldesa Emilia Ríos en Ñuñoa, sumándose a la acción judicial que el alcalde Sebastián Sichel ingresó en julio pasado.

La causa se centra en el programa “Vacaciones Soñadas” (2022–2024), que contemplaba viajes para adultos mayores a Olmué. Según los antecedentes, el municipio desembolsó cerca de $118 millones entre 2022 y 2023, y otros $300 millones en 2024.

El CDE detectó inconsistencias en la ejecución del plan, señalando que “no coincidían la fecha de los viajes con la programación y el monto de la factura”, además de pagos por servicios no realizados.

“No tienen registros de programación ”

Según La Tercera, también advirtió que “se emiten facturas respecto de viajes que no tienen registros de programación”.

En paralelo, Sichel apuntó a responsabilidades internas, afirmando que el Inspector Técnico de Servicios “certificó unilateralmente la recepción de servicios sin respaldo documental suficiente”, validando pagos sin verificación. Añadió que su actuar lo ubicaría como “autor o cooperador necesario del fraude”.

La querella también cuestiona a la empresa proveedora, acusando que “emitió facturas por servicios no realizados o con datos falsificados”, lo que podría configurar su participación como autora material del delito.