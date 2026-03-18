Escala la polémica de Sartor: CDE demanda a cuatro altos cargos de la empresa

Sartor vuelve a estar en el punto de mira, luego de que este miércoles se conociera que el Consejo de Defensa del Estado (CDE) interpuso cuatro demandas civiles contra altos ejecutivos de la empresa por desviación y ocultamiento de activos en perjuicio fiscal.

Con esta acción legal, se busca “declarar inválidas operaciones de enajenación de bienes raíces realizadas por los involucrados para transferir propiedades y, con ello, reducir su patrimonio sobre el cual hacer efectivas las sanciones impuestas por la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), determinadas en noviembre del año pasado”, detalló el ente gubernamental en su página web.

La institución indicó que los involucrados en el caso “efectuaron operaciones de compraventa y donación de bienes raíces a familiares directos durante el período en que ya conocían que se estaba siguiendo un procedimiento sancionatorio en su contra”.

Finalmente, tras la investigación, se determinó que las acciones de los imputados tenían como fin “ocultar los inmuebles transferidos, con el objetivo de eludir las obligaciones derivadas de las sanciones aplicadas”.

Debido a esto, el Consejo solicitó “medidas precautorias prejudiciales de prohibición de celebrar actos y contratos sobre los bienes en cuestión, las cuales fueron concedidas e inscritas en los respectivos Conservadores de Bienes Raíces”. Además, se presentaron cuatro demandas de nulidad absoluta por “falta de voluntad real y seria, en el marco de un contrato simulado y causa ilícita”.