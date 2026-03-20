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Sistema frontal mantiene a cerca de 60 mil clientes sin luz en la región Metropolitana

Fallas en la red afectan principalmente al surponiente de la capital, con interrupciones masivas en varias comunas.

Martín Neut

Sistema frontal mantiene a cerca de 60 mil clientes sin luz en la región Metropolitana

En medio de las intensas lluvias que afectan este viernes a la región Metropolitana, cerca de 60 mil clientes se mantienen sin suministro eléctrico, según datos de la Superintendencia de Electricidad y Combustibles (SEC).

Las interrupciones se concentran principalmente en el sector surponiente de la capital.

Maipú registra la mayor afectación con más de 10 mil clientes sin luz, seguido por Padre Hurtado (cerca de 9.500) y La Pintana (más de 8.200). También destacan Curacaví, con más de 6.500, y Paine, que supera los 4.400 usuarios afectados.

El escenario evidencia una alta concentración de los cortes en comunas periféricas, en medio de un sistema frontal que continúa generando fallas en la red eléctrica.

ADN

Clientes sin luz en la región Metropolitana

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