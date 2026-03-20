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La UC debuta en Copa Libertadores ante Boca Juniors y los hinchas reciben gran noticia para seguir el duelo

Los “cruzados” arrancarán su andanza continental recibiendo a los “xeneizes” en el Claro Arena, y el partido irá por TV abierta.

Javier Catalán

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

FOTO:ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

La Universidad Católica conoció a sus rivales en la fase de grupos de la Copa Libertadores y el destino quiso que los de la precordillera fueran incluidos en el “grupo de la muerte”.

Cruzeiro, Boca Juniors y Barcelona SC serán los rivales del elenco cruzado, que iniciará su andanza continental en el Claro Arena, nada más y nada menos que enfrentando a los “xeneizes”.

Este viernes, la Conmebol dio a conocer el fixture completo de la fase de grupos, donde se aprecia que la UC recibirá al elenco argentino en San Carlos de Apoquindo el martes 7 de abril a las 20:30 horas, instancia que también trae una buena noticia para los hinchas.

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Esto, porque según la programación, el encuentro frente a Boca Juniors será transmitido por televisión abierta a través de Chilevisión.

Además, los dos partidos que dispute ante Barcelona de Ecuador también irán por la señal abierta del mismo canal.

La programación de la UC en la Copa Libertadores

  • Martes 7 de abril | 20:30 horas | Universidad Católica vs Boca Juniors | Claro Arena
  • Miércoles 15 de abril | 19:00 horas | Cruzeiro vs Universidad Católica | Estadio Mineirao
  • Miércoles 29 de abril | 21:00 horas | Barcelona vs Universidad Católica | Monumental Banco Pichincha
  • Miércoles 6 de mayo | 22: 00 horas | Universidad Católica vs Cruzeiro | Claro Arena
  • Jueves 21 de mayo | 20:30 horas | Universidad Católica vs Barcelona | Claro Arena
  • Jueves 28 de mayo | 21:30 horas | Boca Juniors vs Universidad Católica | La Bombonera

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