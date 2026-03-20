Millonario fichaje de Flamengo llena de elogios a Erick Pulgar: “Nos estamos entendiendo muy bien”

Erick Pulgar sigue con su buen desempeño en el Brasileirao con Flamengo, donde marchan a solo tres puntos del líder Palmeiras, con una racha de cuatro triunfos consecutivos.

La última victoria del “Mengao” fue este jueves recién pasado por 3-0 ante Remo, donde nuevamente el chileno fue titular y tuvo un gran partido, siendo alabado por sus propios compañeros.

Emerson Royal, lateral derecho que ha venido al alza tras la salida de Filipe Luís y el arribo de Leonardo Jardim a la banca de los cariocas, conversó con AS Chile tras el encuentro, destacando las coberturas de Pulgar, que le permiten incorporarse con mayor libertad al ataque.

“Yo tengo mucha flexibilidad con él. Hablamos mucho en la semana y Erick tiene esa característica. Cuando él está más abierto, yo puedo ir más hacia la última línea”, dijo el exjugador de FC Barcelona, AC Milan y Tottenham Hotspur, entre otros grandes clubes de Europa.

Emerson, que arribó al Flamengo en junio de 2025 por más de 10 millones de dólares, también valoró que el ex Universidad Católica le entrega buenos pases al espacio para atacar la espalda de la defensa rival.

“Yo intento picar al espacio y él también tiene ese pase a la espalda, así que ahí nos estamos entendiendo muy bien”, señaló el brasileño.