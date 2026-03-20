;

Millonario fichaje de Flamengo llena de elogios a Erick Pulgar: “Nos estamos entendiendo muy bien”

El chileno fue titular en el último triunfo del “Mengao” y su compañero destacó la dupla que están formando.

Javier Catalán

Getty Images

Getty Images / Wagner Meier

Erick Pulgar sigue con su buen desempeño en el Brasileirao con Flamengo, donde marchan a solo tres puntos del líder Palmeiras, con una racha de cuatro triunfos consecutivos.

La última victoria del “Mengao” fue este jueves recién pasado por 3-0 ante Remo, donde nuevamente el chileno fue titular y tuvo un gran partido, siendo alabado por sus propios compañeros.

Emerson Royal, lateral derecho que ha venido al alza tras la salida de Filipe Luís y el arribo de Leonardo Jardim a la banca de los cariocas, conversó con AS Chile tras el encuentro, destacando las coberturas de Pulgar, que le permiten incorporarse con mayor libertad al ataque.

Revisa también:

ADN

Yo tengo mucha flexibilidad con él. Hablamos mucho en la semana y Erick tiene esa característica. Cuando él está más abierto, yo puedo ir más hacia la última línea”, dijo el exjugador de FC Barcelona, AC Milan y Tottenham Hotspur, entre otros grandes clubes de Europa.

Emerson, que arribó al Flamengo en junio de 2025 por más de 10 millones de dólares, también valoró que el ex Universidad Católica le entrega buenos pases al espacio para atacar la espalda de la defensa rival.

Yo intento picar al espacio y él también tiene ese pase a la espalda, así que ahí nos estamos entendiendo muy bien”, señaló el brasileño.

Contenido patrocinado

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

Recordamos la carrera de Chuck Norris con cinco películas que marcaron su trayectoria

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: &#039;Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos&#039;

La nueva infidelidad que impacta al espectáculo: 'Dijo que era su amigo gay, pero terminaron juntos'

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

Uñas dálmata: la tendencia minimalista que marcará el otoño-invierno 2026

&#039;Lo hermoso que tuvimos&#039;: Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

'Lo hermoso que tuvimos': Popular pareja del espectáculo impacta a sus seguidores tras confirmar el fin de su relación

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single &#039;Caught In The Echo&#039;

Foo Fighters presenta su nuevo y crudo single 'Caught In The Echo'

&#039;El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así&#039;

'El trabajo sexual es un trabajo digno (...) a los hombres que trabajan en esto no los tratan así'

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

El asombroso récord que logró Spider-Man: A Brand New Day sin siquiera haberse estrenado

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con &#039;ARIRANG&#039;, su nuevo álbum de estudio

¡Los grandes están de vuelta! BTS vuelve a sus raíces con 'ARIRANG', su nuevo álbum de estudio

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

Las primeras rebajas online del año: Estas son las ofertas en viajes y celulares durante los próximos días

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

La señal que marca un cambio en la forma de enfrentar las deudas en Chile: giro en la postura

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad