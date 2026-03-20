“Es difícil estar separados como familia; acá el fútbol es más competitivo y él se ha esforzado mucho para adaptarse”

Iván Román atraviesa días de alegría en Atlético Mineiro. Tras un inicio de año complicado por la falta de minutos, el joven defensa chileno volvió a la titularidad el pasado miércoles y respondió de la mejor manera: marcó su primer gol en el Brasileirao para darle la victoria al “Galo” por 1-0 frente a Sao Paulo.

Tras el partido, el zaguero de 19 años conversó con la transmisión oficial y dejó unas sentidas declaraciones al recordar a su familia. Precisamente, su hermana mayor, Valentina, estuvo presente en el estadio junto a Paula Ahumada, su cuñada y pareja del futbolista.

“Estábamos muy felices y emocionadas. Lo primero que pensé cuando anotó fue en la felicidad que debían estar sintiendo mis papás en Chile. Es difícil para todos como familia estar separados, pero son estos momentos los que nos recuerdan por qué estamos haciendo el sacrificio de estar lejos”, confesó la hermana de Román en diálogo con LUN.

“Me sentí feliz y orgullosa de que él nombrara a mis papás y hermano chico en sus declaraciones. Es difícil para ellos no poder estar aquí acompañando a Iván, pero al mandarles ese mensaje él los hizo parte de este momento tan lindo”, añadió Valentina.

El presente de Iván Román en Brasil

Por otro lado, la hermana del exdefensa de Palestina detalló cómo es la vida del jugador en Brasil: “Yo vivo acá con Iván y su novia Paula, mis papás y hermano más pequeño están en Chile. Mi papá trabaja y mi hermano juega fútbol también, entonces las veces en que pueden venir a verlo son pocas. Normalmente ocurre durante los fines de semana largos. Nosotros también tratamos de ir a Chile cuando Iván tiene vacaciones o está con la selección".

“Vivimos en una casa a 15 minutos del club. Con mi cuñada cocinamos y hacemos las cosas de la casa. La rutina de Iván es entrenar en el club y después entrenar en la casa. El resto del tiempo lo pasa descansando y recuperándose, ya que normalmente juegan dos veces por semana y le toca viajar mucho”, agregó.

Finalmente, destacó el crecimiento que ha tenido el seleccionado nacional: “El último año fue de mucho crecimiento para Iván. Aquí el fútbol es mucho más competitivo, existe más presión, se juega cada tres días más o menos”.

“Se ha tenido que esforzar mucho para poder adaptarse y ganarse las oportunidades de jugar. Está más maduro y ha tenido que trabajar mucho la paciencia, pero sus ganas de querer jugar, su garra y personalidad siguen intactas”, sentenció.