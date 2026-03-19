¿Grupo de la muerte? Estos serán los rivales de la Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026

Este 2026, la Universidad Católica vuelve a disputar la Copa Libertadores luego de cuatro años, tras su última participación en 2022.

Los cruzados clasificaron directamente al torneo continental tras finalizar en el segundo lugar de la Liga de Primera la temporada pasada.

En el sorteo de esta edición de la “Gloria Eterna”, el elenco precordillerano contará con una dura competencia en el Grupo D, siendo Boca Juniors el principal atractivo.

El inicio de la fase de grupos de la Copa Libertadores se jugará en la semana del 7 al 9 de abril, aunque aún se desconoce la programación de los partidos.

Así quedó el grupo de la Universidad Católica en la Copa Libertadores 2026

Grupo D