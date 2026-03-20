El último Consejo de Presidentes que se vivió en la ANFP fue un verdadero caos, incluso con una acusación de “golpe de Estado” contra el directorio comandado por Pablo Milad, por parte de la comisión de la Ley de SADP, la cual tiene como principal figura a Juan Tagle, presidente de la Universidad Católica.

Para tener una visión desde dentro sobre lo sucedido, Los Tenores de la Tarde conversaron con Pablo Hoffmann, exmandamás de O’Higgins, quien, en su cargo ad honorem en el cuadro rancagüino, fue el representante del “Capo de Provincia” en la asamblea del pasado martes.

El histórico dirigente reveló detalles de lo ocurrido en Quilín, descartando cualquier intento de bajar la dirección de Milad, pero reconociendo los ánimos caldeados en la reunión.

“En 45 años que voy a Consejos de Presidentes, nunca vi algo igual. Fue muy desagradable, primero por los temas que se trataban. Teníamos un informe con el despacho de la nueva Ley de SADP y la elección de cuatro miembros al consejo de la nueva Federación. Sin embargo, esos temas fueron interrumpidos por algunas acciones que me parecen irregulares”, comenzó diciendo.

“Cuando terminamos el informe que dio el asesor externo que ayudó a la ANFP en la tramitación de la ley, Pablo Milad, a título de nada y no estando en tabla, sacó un tema que no tenía relación, señalando que había algunos, según él, molestos por la actuación de la comisión de la Ley de SADP. Lo que me parece insólito, porque esta comisión fue elegida en el congreso que se hizo en Viña del Mar y, después de haber sido el único ente que consiguió avances en la tramitación de esta ley, es raro que haya personas que no se sientan representadas”, relató Hoffmann.

Sobre quienes apuntaron contra la comisión, agregó: “Quien no se sentía representado, y está en todo su derecho, era el presidente de Deportes Limache, César Villegas, y también Raúl Jélvez, de Deportes Temuco, que tenía algunas dudas reglamentarias. Pero, repito, esta comisión fue nombrada en un congreso con la presencia de todos y, además, fue la única que tuvo éxito en alguna gestión”.

“Se armó un acalorado debate que no debería haber existido y finalmente primó la razón. No se le podía quitar el piso a una comisión nombrada unánimemente por el deseo de una o dos personas”, continuó.

Los choques de poder en el Consejo de Presidentes

El representante de O’Higgins también abordó el supuesto cruce entre los presidentes de Colo Colo y la UC. “Primero, en el consejo nadie se refirió al señor Juan Tagle ni al señor Aníbal Mosa; ninguno de los dos tuvo alguna intervención, ni a favor ni en contra, salvo el señor Tagle, que se sintió molesto, porque, luego de haber actuado en el fútbol chileno, se pretendía desconocer su gestión, y eso no había ocurrido nunca. En el fútbol siempre hemos sido leales y esta vez se mostró una deslealtad que no tiene parangón”, señaló.

Además, también mencionó una insólita actuación de Jorge Yunge, mano derecha de Pablo Milad en la ANFP. “Lo peor fue después. Se tenían que elegir los consejeros para la Federación y alguien planteó que sería bueno que los nombrara el Consejo. Con justa razón, el presidente de la ANFP dijo que eran atribuciones del directorio, pero también se propuso considerar la opinión del Consejo y, de repente, Jorge Yunge, a quien le tengo mucho respeto, de manera insólita, se enojó mucho, de una forma que no había visto nunca, y dio por finalizado el Consejo. Una actuación muy extraña de una persona a la que tengo mucha consideración. Obviamente, ahí se encendieron los ánimos”, comentó.

“La verdad es que en el Consejo nadie, salvo el señor Villegas y la opinión de Jélvez, culpó a Tagle de nada. Estas son interpretaciones falaces y muy interesadas de que hubo un ‘golpe’. Lo insólito es que después, por trascendidos, se inventen cosas que jamás fueron ciertas”, sentenció Pablo Hoffmann.