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La U no levanta su nivel y acumula una preocupante racha sin triunfos en el Estadio Nacional

Irregularidad, errores defensivos y oportunidades desaprovechadas marcan un complicado inicio de año para los azules, que incluyó una eliminación internacional y cambio en la dirección técnica.

Martín Neut

COPA DE LIGA 2026: Universidad de Chile vs Deportes la Serena

COPA DE LIGA 2026: Universidad de Chile vs Deportes la Serena / LUKAS SOLIS/ AGENCIA UNO

Universidad de Chile profundiza una negativa racha en el Estadio Nacional, donde no consigue triunfos desde el 13 de agosto de 2025, cuando venció 1-0 a Independiente por los octavos de final de la Copa Sudamericana.

Desde entonces, el equipo suma seis partidos sin ganar en Ñuñoa, con cuatro empates y dos derrotas. La seguidilla comenzó con un empate 2-2 ante Lanús en semifinales del torneo continental.

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Luego, igualó 0-0 frente a Audax Italiano en su debut por el Campeonato Nacional y repitió marcador de 2-2 ante Deportes Limache.

Posteriormente, cayó 1-2 ante Palestino en los playoffs de la Sudamericana 2026, resultado que selló su eliminación.

Cambio de entrenador incluido

A eso se suman los empates 1-1 contra Universidad de Concepción y 2-2 frente a Deportes La Serena en el inicio de la Copa de la Liga.

Los resultados, marcados por dificultades defensivas y la incapacidad de sostener ventajas, derivaron en la salida del técnico Francisco “Paqui” Meneghini tras el duelo ante el cuadro penquista.

En su reemplazo, este 20 de marzo fue confirmado Fernando Gago como nuevo entrenador, con la tarea de revertir el complejo presente azul y recuperar la fortaleza como local.

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