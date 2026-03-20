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Diputados valoran alerta sanitaria oncológica: “Va a permitir disponer de los recursos necesarios”

La Comisión de Salud respaldó la iniciativa y subrayó que permitirá fortalecer la respuesta del sistema ante el cáncer.

Javiera Rivera

Diputados valoran alerta sanitaria oncológica: “Va a permitir disponer de los recursos necesarios”

Diputados valoran alerta sanitaria oncológica: “Va a permitir disponer de los recursos necesarios”

Este viernes, los parlamentarios de la Comisión de Salud manifestaron su respaldo a la decisión del Gobierno de decretar alerta sanitaria oncológica, medida que busca enfrentar el problema de las listas de espera en tratamientos contra el cáncer en el país.

La iniciativa fue destacada por los diputados Catalina del Real y Roberto Arroyo, quienes coincidieron en que permitirá fortalecer la respuesta del sistema de salud ante una de las principales causas de muerte en Chile.

Según cifras del Ministerio de Salud, durante 2025 se registraron cerca de 31 mil fallecimientos asociados a distintos tipos de cáncer, lo que equivale a aproximadamente una de cada cuatro muertes a nivel nacional.

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En ese contexto, Del Real valoró la decisión y aseguró que la alerta sanitaria “va a permitir disponer de los recursos necesarios para llegar con atención médica a los pacientes de cáncer en Chile”, en medio de una crisis marcada por extensas listas de espera.

Por su parte, Arroyo señaló que la alerta constituye un paso relevante para mejorar la capacidad del sistema sanitario, subrayando la necesidad de asegurar tratamientos oportunos para quienes enfrentan esta enfermedad.

La declaración de alerta sanitaria apunta a acelerar la implementación de acciones orientadas a reducir las listas de espera y optimizar la atención de pacientes oncológicos en el país.

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