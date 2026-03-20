Después de 17 años en lista de espera: fijan cirugía urgente para paciente con tumor en el cuello en Victoria

A fines de marzo será intervenido quirúrgicamente un hombre de la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía, cuyo caso se convirtió en símbolo de las extensas listas de espera en el sistema de salud, luego de permanecer 17 años aguardando una operación.

La cirugía fue programada para el 26 de marzo y pondrá fin a un proceso marcado por reiteradas postergaciones. Se trata de Ariel Melgarejo, carpintero de 47 años, quien padece un bocio nodular de gran tamaño que, con el paso del tiempo, comenzó a afectar su vida diaria.

El avance fue informado por su familia, que a través de redes sociales confirmó que en los últimos días se agilizaron los procedimientos previos. Según detallaron, los exámenes médicos —que habitualmente demoran semanas— se realizaron en un plazo cercano a una semana y media.

Desde el entorno del paciente valoraron este desenlace, señalando que existe “alivio” tras años de espera, aunque también advirtieron que la experiencia evidenció falencias estructurales. Durante ese periodo, varios de los estudios debieron repetirse debido a su vencimiento, lo que extendió aún más el proceso.

Finalmente, la familia planteó que este tipo de situaciones no debería repetirse y llamó a reforzar la capacidad del sistema para garantizar atención oportuna, especialmente en casos que requieren intervención quirúrgica urgente.