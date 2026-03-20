;

Después de 17 años en lista de espera: fijan cirugía urgente para paciente con tumor en el cuello en Victoria

El hombre, de 47 años, permaneció cerca de 17 años en lista de espera por un bocio nodular que afectaba su calidad de vida.

Cristóbal Álvarez

Después de 17 años en lista de espera: fijan cirugía urgente para paciente con tumor en el cuello en Victoria

A fines de marzo será intervenido quirúrgicamente un hombre de la comuna de Victoria, en la región de La Araucanía, cuyo caso se convirtió en símbolo de las extensas listas de espera en el sistema de salud, luego de permanecer 17 años aguardando una operación.

Revisa también:

ADN

La cirugía fue programada para el 26 de marzo y pondrá fin a un proceso marcado por reiteradas postergaciones. Se trata de Ariel Melgarejo, carpintero de 47 años, quien padece un bocio nodular de gran tamaño que, con el paso del tiempo, comenzó a afectar su vida diaria.

El avance fue informado por su familia, que a través de redes sociales confirmó que en los últimos días se agilizaron los procedimientos previos. Según detallaron, los exámenes médicos —que habitualmente demoran semanas— se realizaron en un plazo cercano a una semana y media.

Desde el entorno del paciente valoraron este desenlace, señalando que existe “alivio” tras años de espera, aunque también advirtieron que la experiencia evidenció falencias estructurales. Durante ese periodo, varios de los estudios debieron repetirse debido a su vencimiento, lo que extendió aún más el proceso.

Finalmente, la familia planteó que este tipo de situaciones no debería repetirse y llamó a reforzar la capacidad del sistema para garantizar atención oportuna, especialmente en casos que requieren intervención quirúrgica urgente.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad