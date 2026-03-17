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Importante estudio confirma que esta vacuna reduce el riesgo de cáncer a largo plazo

La investigación siguió a más de 900 mil mujeres y confirmó una protección sostenida en el tiempo.

Javiera Rivera

Importante estudio confirma que esta vacuna reduce el riesgo de cáncer a largo plazo

Importante estudio confirma que esta vacuna reduce el riesgo de cáncer a largo plazo / Pablo Ovalle Isasmendi

Una vacuna aplicada en la adolescencia podría reducir de forma significativa el riesgo de desarrollar cáncer en la vida adulta.

Así lo concluye un reciente estudio difundido por The Conversation, que analizó datos de largo plazo sobre el virus del papiloma humano (VPH).

La investigación siguió a más de 900 mil niñas y mujeres durante cerca de 18 años, evidenciando que quienes recibieron la vacuna contra el VPH tuvieron una probabilidad mucho menor de desarrollar cáncer cervicouterino.

El virus del papiloma humano es una de las infecciones más comunes a nivel mundial y está relacionado con casi todos los casos de este tipo de cáncer, además de otros que pueden afectar tanto a hombres como a mujeres.

Uno de los hallazgos clave del estudio es que la edad de vacunación influye directamente en la protección: quienes fueron inmunizadas antes de los 17 años presentaron hasta cuatro veces menos riesgo de desarrollar cáncer en el futuro.

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En cambio, aunque vacunarse más tarde también entrega beneficios, estos son menores.

Los investigadores también destacaron que la protección no disminuye con el tiempo. Durante el seguimiento, no se observaron señales de que la efectividad de la vacuna decayera.

Dado que estos cánceres suelen desarrollarse lentamente, prevenir la infección desde etapas tempranas aparece como la estrategia más efectiva.

Por ello, en varios países la vacunación contra el VPH se recomienda en la adolescencia, incluso antes del inicio de la vida sexual.

El estudio refuerza la idea de que la prevención temprana puede ser clave para reducir la incidencia de cáncer en el futuro.

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