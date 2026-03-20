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VIDEO. De Chile a las grandes pasarelas: artista chileno sorprende tras coincidir con Kendall Jenner en desfile en Los Ángeles

Kidd Voodoo participó del lanzamiento de la segunda camiseta de la selección chilena de fútbol en un desfile organizado por Adidas.

Nicolás Lara Córdova

De Chile a las grandes pasarelas: artista chileno sorprende tras coincidir con Kendall Jenner en desfile en Los Ángeles

Este viernes, Adidas lanzó oficialmente la segunda camiseta de las diferentes selecciones que auspicia, entre ellas la chilena.

Con motivo de este lanzamiento, la marca alemana realizó un desfile de lanzamiento en Los Ángeles donde mostró las camisetas que se utilizarán en el Mundial de Canadá, Estados Unidos y México.

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En representación de la Roja modeló Kidd Voodoo, quien posó con la camiseta que tiene como gran detalle las flores “pata de guanaco” que florecen en el desierto florido.

Entre el público que disfrutó del desfile de las camisetas de Adidas para el Mundial estaba la modelo Kendall Jenner y el rapero estadounidense Baby Keem.

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