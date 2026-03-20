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“Por fin se acuerdan del...” La Roja tiene nueva camiseta inspirada en el desierto florido que divide a las redes

Las flores del desierto florido y colores poco habituales generaron comentarios.

Gabriel Esteffan

“Por fin se acuerdan del...” La Roja tiene nueva camiseta inspirada en el desierto florido que divide a las redes

El jueves por la noche, la Roja estrenó su nueva camiseta alternativa, inspirada en el desierto florido, ese fenómeno admirado a nivel mundial que ocurre en el norte de Chile.

“Donde juegue @laroja, está su gente. Nueva camiseta alternativa, la misma pasión de siempre. La nueva camiseta alternativa de @laroja, inspirada en el Desierto Florido, refleja fuerza, identidad y orgullo chileno dentro y fuera de la cancha. Un fenómeno único, como quienes la defienden”, dice el posteo.​

A comienzos de año se había filtrado el diseño, que rompe con los colores que tradicionalmente usa la selección chilena, agregando el rosado de las flores y vivos grises.

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En Instagram, donde el anuncio se realizó a eso de la medianoche, los comentarios no se hicieron esperar. Las opiniones están divididas. “Está hermosaaaa ❤️ me encanta que se hayan atrevido y que se hayan inspirado en el desierto florido de Chile", dice un usuario entusiasmado.

Un comentario con más de 130 likes apunta: “Por fin se acuerdan del norte de Chile, esa camiseta está hermosa. La critican pero si tuviera el escudo de Japón los weas correrían a comprarla”.

Las críticas fueron variopintas. “Saquen una inspirada en la cordillera mejor, o en las torres del Paine, o en el mar, no sé, algo así, la idea no era mala, pero la ejecución sí”, “La presentan a esta hora para que no los critiquen” y “Ningún brillo! No tiene nada que ver”.

Las imágenes:

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