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Quentin Tarantino y Sylvester Stallone se unen para una nueva serie inspirada en la era dorada de los años 30

El proyecto recién comienza a tomar forma pero ilusiona a los fanáticos por los dos nombres y la ambición técnica que se despliega.

José Campillay

Getty Images

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Quentin Tarantino y Sylvester Stallone, dos nombres históricos y de peso en Hollywood, se reunirán por primera vez en un proyecto recién anunciado que ya está llamando la atención.

A lo largo de la historia muchos fanáticos han soñado con esta colaboración, imaginando películas que podrían haber sido icónicas. Hoy, finalmente ese sueño se hará realidad, aunque con algunos matices.

Ambos trabajarán juntos en una ambiciosa miniserie de seis episodios que recrea la era dorada de los años 30, manteniendo el enfoque gángsters, con showgirls, boxeo y música.

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Un punto a destacar es que será íntegramente filmada en blanco y negro con cámaras de la época para máxima autenticidad

Fuentes cercanas al proyecto revelaron que tanto Tarantino como Stallone asumirán la dirección (codirectores), marcando una colaboración inédita, aunque muchos esperaban ver al actor frente a las cámaras, cosa que, según los detalles filtrados de forma inicial, no sucederá.

Por el momento no hay actores confirmados ni se conocen nombres que puedan integrar el reparto de esta serie. Tampoco se sabe mucho más sobre la trama en sí, solo que pondrá énfasis en la fidelidad histórica.

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