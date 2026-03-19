;

VIDEO. “Va a satisfacer a los fans”: Cillian Murphy y Rebecca Ferguson anticipan el cierre de Peaky Blinders con película en Netflix

Los actores reflexionaron sobre el regreso de Tommy Shelby, la evolución de los personajes y el fenómeno global de la serie, en la previa al estreno de la cinta en la plataforma de streaming.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Gerome Defrance

A pocos días del estreno de la esperada película de Peaky Blinders en Netflix, sus protagonistas Cillian Murphy y Rebecca Ferguson compartieron sus reflexiones sobre el regreso de la historia y el impacto que ha tenido en audiencias de todo el mundo.

El actor, quien retoma su icónico rol como Tommy Shelby, abordó la decisión de volver al personaje tras el cierre de la serie. “Nunca cerré la puerta. Siempre dije que si había más historia que contar, estaría ahí”, explicó, dejando en claro que el regreso responde a la necesidad de darle una conclusión satisfactoria al relato.

“Sentíamos que había que llevarlo a un final, y hacerlo a través de una película era la forma correcta”, agregó.

ADN

El actor también profundizó en la evolución de su personaje, asegurando que interpretar a Tommy durante tantos años marcó su construcción actual. “Después de haberlo interpretado tanto tiempo, toda esa historia vive en la actuación. Es algo que simplemente se queda contigo”, señaló.

Revisa también

ADN

“Inquietante, amenazante...”

Por su parte, Ferguson, quien se suma por primera vez a este universo, destacó el atractivo de integrarse a una historia ya consolidada. “Me encanta construir nuevos personajes y el guion está tan bien escrito que es imposible no sumergirse en él”, comentó. Sobre su rol, adelantó que su personaje se presenta como una figura compleja: “Es inquietante, amenazante, pero también muy atractiva. Esa dualidad es lo que la define”.

ADN

Getty Images / Jacob King - PA Images

La actriz también expresó su entusiasmo por la recepción del público. “Creo que esta película realmente va a satisfacer a los fans. Es muy emocionante ser parte de algo así”, afirmó.

Ambos coincidieron en que el éxito global de Peaky Blinders sigue siendo difícil de explicar. “Es un misterio”, reconoció Murphy, quien atribuye el fenómeno a una combinación de factores como la escritura, la música y el enfoque en una familia de clase trabajadora.

Ferguson, en tanto, apuntó al carácter atemporal de la historia. “A veces estas cosas simplemente funcionan y la gente vuelve a ellas una y otra vez. Hay que disfrutarlo sin cuestionarlo demasiado”, concluyó.

Contenido patrocinado

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

El país que logró despegar apostando por algo que Chile aún no prioriza: brecha preocupante

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

SOAP 2026: Por qué este seguro es más que un trámite obligatorio para sacar el permiso de circulación

&#039;K-Pop Demon Hunters&#039; hace historia en los Premios Oscar 2026

'K-Pop Demon Hunters' hace historia en los Premios Oscar 2026

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

El emotivo reencuentro de Manuel García con Lollapalooza Chile: Con tributo a Víctor Jara y sorpresa con Fernando Ubiergo

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

¿Quién es Vanessa Chávez? La creadora de contenido erótico involucrada en la querella por presunta estafa millonaria contra Pailita

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Cómo Bono salvó “With or Without You” y convirtió el tema en el mayor clásico de U2

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Stefan Kramer regresa a Gran Arena Monticello: cuándo y cómo comprar entradas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Ojos oscuros y difuminados: la tendencia de maquillaje que vuelve a las pasarelas

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: &#039;Tengo quien me haga la revisión técnica&#039;

Rostro de TVN aclara su situación tras mediático quiebre: 'Tengo quien me haga la revisión técnica'

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El regreso de Betty desde Cartagena cumple 25 años: El capítulo que cambió la historia de la TV latinoamericana

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad