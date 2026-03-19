A pocos días del estreno de la esperada película de Peaky Blinders en Netflix, sus protagonistas Cillian Murphy y Rebecca Ferguson compartieron sus reflexiones sobre el regreso de la historia y el impacto que ha tenido en audiencias de todo el mundo.

El actor, quien retoma su icónico rol como Tommy Shelby, abordó la decisión de volver al personaje tras el cierre de la serie. “Nunca cerré la puerta. Siempre dije que si había más historia que contar, estaría ahí”, explicó, dejando en claro que el regreso responde a la necesidad de darle una conclusión satisfactoria al relato.

“Sentíamos que había que llevarlo a un final, y hacerlo a través de una película era la forma correcta”, agregó.

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El actor también profundizó en la evolución de su personaje, asegurando que interpretar a Tommy durante tantos años marcó su construcción actual. “Después de haberlo interpretado tanto tiempo, toda esa historia vive en la actuación. Es algo que simplemente se queda contigo”, señaló.

“Inquietante, amenazante...”

Por su parte, Ferguson, quien se suma por primera vez a este universo, destacó el atractivo de integrarse a una historia ya consolidada. “Me encanta construir nuevos personajes y el guion está tan bien escrito que es imposible no sumergirse en él”, comentó. Sobre su rol, adelantó que su personaje se presenta como una figura compleja: “Es inquietante, amenazante, pero también muy atractiva. Esa dualidad es lo que la define”.

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La actriz también expresó su entusiasmo por la recepción del público. “Creo que esta película realmente va a satisfacer a los fans. Es muy emocionante ser parte de algo así”, afirmó.

Ambos coincidieron en que el éxito global de Peaky Blinders sigue siendo difícil de explicar. “Es un misterio”, reconoció Murphy, quien atribuye el fenómeno a una combinación de factores como la escritura, la música y el enfoque en una familia de clase trabajadora.

Ferguson, en tanto, apuntó al carácter atemporal de la historia. “A veces estas cosas simplemente funcionan y la gente vuelve a ellas una y otra vez. Hay que disfrutarlo sin cuestionarlo demasiado”, concluyó.