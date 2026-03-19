Sorteo Copa Libertadores: el mejor y el peor grupo que les puede tocar a la UC y a Coquimbo Unido

Los dos equipos chilenos están en el bombo 3, por lo tanto, sus rivales saldrán de los bolilleros 1, 2 y 4.

Daniel Ramírez

Sorteo Copa Libertadores: el mejor y el peor grupo que les puede tocar a la UC y a Coquimbo Unido

Sorteo Copa Libertadores: el mejor y el peor grupo que les puede tocar a la UC y a Coquimbo Unido / Sebastian Beltran Gaete

Este jueves, Universidad Católica y Coquimbo Unido conocerán a sus rivales para disputar la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026.

El sorteo se llevará a cabo en la sede de la Conmebol, en Paraguay, a partir de las 20:00 horas de nuestro país.

Para el desarrollo de este sorteo, los “cruzados” y los “piratas” están en el bombo 3, por lo cual, no pueden compartir grupo con los equipos que están en ese mismo bombo: Junior de Barranquilla, Rosario Central, Independiente Santa Fe, Always Ready, Deportivo La Guaira y Cusco FC.

El mejor y el peor grupo que les puede tocar a los equipos chilenos

Los rivales de Universidad Católica y Coquimbo Unido saldrán de los bolilleros 1, 2 y 4. El bombo 1 está conformado por Flamengo, Palmeiras, Boca Juniors, Peñarol, Nacional de Montevideo, Liga de Quito, Fluminense e Independiente del Valle.

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En el bolillero 2 están Libertad, Estudiantes de La Plata, Cerro Porteño, Lanús, Corinthians, Bolívar, Cruzeiro y Universitario de Lima.

Mientras que el bombo 4 lo componen Universidad Central, Platense, Independiente Rivadavia, Mirassol, Barcelona de Guayaquil, Sporting Cristal, Deportes Tolima e Independiente Medellín.

Considerando el ranking de la Conmebol y la tradición copera de algunos equipos en competencias internacionales, estos son los grupos más difíciles que podrían tocarles a la UC y a Coquimbo Unido en la Copa Libertadores 2026:

- Palmeiras (BRA), Lanús (ARG), Universidad Católica/Coquimbo Unido, Barcelona (ECU).

- Flamengo (BRA), Estudiantes de La Plata (ARG), Universidad Católica/Coquimbo Unido, Sporting Cristal (PER).

- Boca Juniors (ARG), Corinthians (BRA), Universidad Católica/Coquimbo Unido, Independiente Medellín (COL).

Por otro lado, estos son los grupos más accesibles que les puede tocar a los equipos chilenos en la Copa Libertadores 2026:

- Independiente del Valle (ECU), Universitario (PER), Universidad Católica/Coquimbo Unido, Universidad Central (VEN).

- Liga de Quito (ECU), Cerro Porteño (PAR), Universidad Católica/Coquimbo Unido, Mirassol (BRA).

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