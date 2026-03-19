Sorteo Copa Libertadores 2026: horario y dónde verlo en vivo por TV y online en Chile

Este jueves 19 de marzo, la Conmebol realizará el sorteo de los grupos de la Copa Libertadores 2026, torneo que disputarán dos equipos chilenos: Coquimbo Unido y Universidad Católica.

Este evento será transmitido en directo para todo el continente. Y en el caso de Chile, hay varias alternativas para verlo en vivo, tanto por televisión como de manera online.

¿A qué hora es el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

El sorteo de la fase de grupos de la Copa Libertadores 2026 se llevará a cabo este jueves 19 de marzo, a partir de las 20:00 horas de Chile.

¿Dónde ver en vivo el sorteo de la Copa Libertadores 2026?

Por TV, el sorteo de la Copa Libertadores 2026 se podrá ver en vivo por dos canales: ESPN y DSports (DirecTV).

Y de manera online, el sorteo será transmitido por el canal de YouTube de Chilevisión y de la Conmebol Libertadores. También por la plataforma de streaming Disney+.