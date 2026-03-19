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VIDEO. El potente desahogo de Iván Román tras anotar su primer gol en Brasil: “No ha sido muy fácil para mí”

El chileno venía de un difícil inicio de año, pero vivió una noche soñada este miércoles al darle la victoria a Atlético Mineiro ante Sao Paulo.

Damián Riquelme

@atletico

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El presente de Iván Román en Brasil dio un giro radical este miércoles. Tras un inicio de año marcado por la falta de minutos, el defensor chileno de 19 años está empezando a ganarse la confianza de su técnico, Eduardo Domínguez.

La noche de ayer, el defensa chileno sumó su tercera titularidad consecutiva y le dio el triunfo a Atlético Mineiro ante Sao Paulo, por la séptima fecha del Brasileirao.

El zaguero nacional anotó el único gol del partido al minuto 64 con un cabezazo que desató la euforia de la hinchada del “Galo”.

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Este es el primer gol que marca el formado Palestino en el fútbol brasileño. Tras el partido, el seleccionado chileno conversó con el canal Premiere y lanzó un potente desahogo.

“Esto quiero dedicárselo a mi familia. Estoy lejos, hace mucho tiempo que no los veo. A mi mamá, a mi papá, a mi hermano, que de verdad los extraño mucho. No ha sido muy fácil para mí”, señaló Iván Román.

“Llegué el año pasado, no tuve muchas oportunidades, tuve que pelear, pero la verdad es que Dios tiene su tiempo. Las cosas se dieron y gracias a Dios, hoy pude hacer un buen partido y hacer este gol”, añadió el joven de 19 años.

Vale destacar que Iván Román fue convocado por Nicolás Córdova para los próximos amistoso de La Roja contra Cabo Verde y Nueva Zelanda.

Revisa el primer gol de Iván Román en Brasil

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