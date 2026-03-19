Vuelco en la participación de Irán en la Copa del Mundo: “Boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial”

La teleserie en torno a la participación de Irán en el Mundial 2026 sumó un nuevo capítulo. A pocos días de que el ministro de Deportes del país persa anunciara su baja del torneo, este viernes Mehdi Taj, presidente de la Federación Iraní de Fútbol (FFIRI), confirmó que el equipo sí tiene intenciones de jugar la Copa del Mundo.

“Nos prepararemos para el Mundial. Boicotearemos a Estados Unidos, pero no al Mundial”, manifestó el dirigente en declaraciones difundidas por Fars y replicadas por The Guardian.

Eso sí, la postura no es total. Irán está negociando para que sus partidos en el Grupo G se disputen en México y no en Estados Unidos, en medio del conflicto bélico en Medio Oriente motivado por la intervención de EE.UU. e Israel a fines de febrero y que terminó con la muerte del líder supremo iraní Alí Jameneí.

Actualmente, el seleccionado iraní tiene programados sus encuentros contra Nueva Zelanda (15 de junio) y Bélgica (21 junio) en Los Ángeles, y frente a Egipto (26 de junio) en Seattle. No obstante, la dirigencia ya abrió conversaciones con la FIFA para mover sus duelos a México, aunque el ente rector ha mantenido su postura de mantener el calendario oficial.

Desde territorio mexicano, la mandataria nacional Claudia Sheinbaum dejó abierta la puerta a recibir esos partidos si fuera necesario: “México mantiene relaciones diplomáticas con todos los países del mundo, por lo tanto esperaremos a ver qué decide la FIFA”.

A la espera de la respuesta final de la FIFA, Irán insistirá en su plan de jugar la Copa del Mundo en México, buscando una solución que le permita ser parte del certamen sin tener que pisar suelo estadounidense.